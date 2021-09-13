Игрок "Шахтера" может не сыграть с "Шерифом" из-за религиозного праздника

Израильтянин Манор Соломон может пропустить дебютный матч нового сезона в Лиге чемпионов.

Полузащитник "Шахтера" Манор Соломон не может помочь своей команде в матче первого группового этапа Лиги чемпионов против молдавского "Шерифа" из-за религиозного праздника, сообщает израильский портал Ynet.

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Дело в том, что Соломон является верующим израильтянином, а с 15 по 16 сентября будет отмечаться праздник Йом-Кипур, во время которого нужно придерживаться определенных правил. Например, верующим нельзя есть, пить и работать.

Таким образом, Соломон не может принять участия в матче хотя бы потому, что не будет в оптимальной физической форме, если будет соблюдать пост.

Ряд израильских спортсменов тоже не тренируются в эти даты. Однажды израильский теннисист Дуди Села отказался от участия в теннисном турнире и добровольно снялся с турнира в Китае, поскольку настали даты, в которые он не может себе позволить тренироваться.

Многие израильские футболисты тоже предпочитают не нарушать диету в этот праздник и отказываются от тренировок.

Отметим, что официально "Шахтер" не объявлял, что Манор Соломон не будет готовиться к матчу с "Шерифом". Израильтянин является одним из игроков основного пула состава и потеря его может сказаться на результате в матче.

В 2019 году с Манором Соломоном "Шахтер" испытывал проблемы: футболист мог вернуться в Израиль, поскольку должен был пройти службу в армии. В итоге "Шахтер" добился специального разрешения для освобождения от службы для своего футболиста.

Соломон поступил на службу в 2017 году и не успел окончить ее к моменту перехода в донецкий клуб.