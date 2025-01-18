Визит в больницу не понадобится: врачи тестируют анализ травм головы на месте происшествия

В случае ДТП или других опасных ситуаций, повреждение головы является одним из самых серьезных видов травм. При внутреннем кровоизлиянии каждая секунда будет на вес золота и врачи разработали новый способ его определения без надобности визита в больницу.

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Воздушная скорая помощь Восточной Англии начала необычное технико-экономическое исследование, чтобы оценить возможность использования минимально инвазивного анализа крови на месте аварии для выявления повреждений мозга. Этот 12-месячный проект, известный как исследование BRAIN-FIRST, направлен на определение того, смогут ли экипажи скорой медицинской помощи эффективно проводить и интерпретировать этот тест для выявления кровотечения в головном мозге. Если подобная практика покажет свою эффективность, это может спасти тысячи жизней, пишет Eastern Daily Press.

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В случае успеха такая инновация может значительно улучшить догоспитальную помощь и ускорить спасение жизни пациентов с тяжелыми травмами головы. Центральным элементом исследования является портативный анализатор крови iSTAT Alinity, который измеряет биомаркеры мозга в крови пациента и предоставляет диагностические результаты в течение нескольких минут.

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Повышение уровня биомаркеров может свидетельствовать о внутричерепном кровоизлиянии, что позволяет специалистам скорой помощи диагностировать травмы на месте и определить приоритетность быстрой транспортировки в специализированные медицинские учреждения, такие как нейрохирургические или крупные травматологические центры. Такой подход может упростить лечение и улучшить результаты пациентов, потенциально снижая уровень смертности, связанный с черепно-мозговыми травмами.

Врач-консультант скорой помощи и главный автор исследования BRAIN-FIRST, доктор Джеймс Прайс, подчеркнул перспективность этой инновации. "Биомаркеры мозга широко изучались в лабораторных и больничных условиях и показали свой потенциал в качестве инструментов для выявления травматических повреждений мозга", — пояснил он. Прайс также подчеркнул, что данный проект направлен на оценку возможности и точности проведения таких тестов на догоспитальном этапе, заявив, что более ранняя диагностика и быстрое вмешательство могут улучшить результаты для пациентов и в конечном итоге спасти больше жизней.

Такое исследование является первым в своем роде в Великобритании и представляет собой шаг вперед в интеграции передовых диагностических инструментов в догоспитальную помощь. Традиционно травматические повреждения головного мозга диагностируются только после поступления в больницу с помощью таких технологий визуализации, как компьютерная томография. Перенося часть диагностического процесса на место происшествия, эта инициатива может переосмыслить методы оказания неотложной медицинской помощи при травмах головы, потенциально сокращая критическое время от постановки диагноза до лечения.

Травматические повреждения мозга представляют собой серьезную проблему для общественного здравоохранения: по данным Brain Injury Group, около 1,4 миллиона человек ежегодно обращаются в отделения неотложной помощи в одной лишь Великобритании по поводу травм головы. В ряде случаев речь идет о внутричерепном кровотечении, которое требует немедленного вмешательства для предотвращения опасных для жизни осложнений. Портативное тестирование биомаркеров может решить эту проблему, предоставляя бригадам скорой помощи оперативные данные в режиме реального времени.

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