"Мама, спаси меня": девочка выжила после падения с 25 этажа (фото)

В городе Таншань, провинция Хэбэй, девятилетняя девочка выжила после падения с 25-го этажа многоэтажки.

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Об этом пишет South China Morning Post.

Вид из окна Фото: SCMP

Журналисты рассказывают, что ребенок был дома один в своей комнате и учил уроки, когда ей стало жарко. Она решила открыть окно, однако конструкция оказалась ненадежной, поэтому девочка упала вниз. Ее падение остановила платформа на уровне 7-го этажа, то есть ребенок фактически упал на 18 этажей.

Ее мать, госпожа Шен, рассказала, что на момент инцидента была на работе, а об исчезновении дочери ей сообщил муж. Он трижды выглядывал в окно, но не видел девочку — только ее тапочки на земле. Приземлившись на нижнюю платформу, ребенок сумел отойти на несколько шагов от места падения. Ее нашли на платформе седьмого этажа после того, как один из жильцов услышал глухой удар.

"Когда мы ее нашли, она лежала в школьной форме, с кровью у рта и ушей, но была в сознании. Первые слова, которые она сказала, увидев маму: "Мама, спаси меня"", — рассказал коллега матери по имени Ай, сопровождавший семью во время поисков дочери.

Поскольку местные больницы отказались принимать девочку из-за сложности ситуации, родители немедленно перевезли её в Пекинскую детскую больницу, в 200 км от Таншаня. Там ребенку диагностировали переломы рук, надбровных дуг и грудного отдела позвоночника. К счастью, мозг ребенка остался неповрежденным.

После нескольких операций девочку выписали уже через 10 дней. В конце апреля она должна пройти контрольное обследование.

Девочка в больнице Фото: SCMP

Напомним, в Южно-Африканской Республике пингвин в картонной коробке вызвал аварию вертолета. Во время набора высоты коробка упала с колен пассажира на пульт управления. Инцидент произошел 19 января на Птичьем острове.

Добавим, что в Италии через неделю после открытия оборвалась канатная дорога. В результате инцидента по меньшей мере четыре человека погибли, еще один пропал без вести.