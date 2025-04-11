Упал на пульт управления: пингвин стал причиной аварии вертолета в Южной Африке (фото)

В Южно-Африканской Республике пингвин в картонной коробке спровоцировал аварию вертолета. Во время набора высоты коробка упала с колен пассажира на пульт управления. Инцидент произошел 19 января на Птичьем острове.

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Об этом говорится в отчете Южноафриканского управления гражданской авиации.

Вертолет после падения на Птичьем острове в Южной Африке Фото: South Africa Aviation Authority

По словам пилота четырехместного вертолета Robinson R44 Raven II, он привез на Птичий остров из города Гебеха трех пассажиров для проведения аэрофотосъемки. После завершения съемки специалист попросил забрать одного из пингвинов острова в Гебеху. Пилот дал согласие, и птицу посадили в картонную коробку.

Пассажир вертолета держал коробку с пингвином на коленях Фото: South Africa Aviation Authority

Пингвина взял на колени пассажир, который сидел на левом переднем сиденье вертолета, говорится в отчете. Он держал коробку руками, и когда вертолет начал набирать высоту примерно на 15 метрах над уровнем земли, поклажа соскользнула на пульт управления. Рычаг циклического управления переместился в крайнее правое положение, и геликоптер начал клониться вправо. Пилот не успел вовремя отреагировать на ситуацию и выровнять машину. Лопасти винта задели землю и вертолет упал на правый бок примерно в 20 метрах от точки взлета.

На фото можно увидеть значительные повреждения вертолета. Сообщается, что никто из пассажиров, включая пингвина, не пострадал.

В отчете пришли к выводу, что пилот при оценке рисков полета не учел перевозку птицы на борту. Причиной катастрофы названо "отсутствие надежного содержания пингвина".

Вертолет получил значительные повреждения при падении Фото: South Africa Aviation Authority

Напомним, Фокус писал о коте, который не давал супругам спать, пытаясь предупредить об опасной ситуации.

Также Фокус рассказывал о птице, говорящей человеческим голосом.