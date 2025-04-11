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Упав на пульт управління: пінгвін спричинив аварію гелікоптера в Південній Африці (фото)

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Фото: facebook.com/AntarcticCenter | В Африці сталася аварія гелікоптера через пінгвіна

У Південно-Африканській Республіці пінгвін у картонній коробці спричинив аварію гелікоптера. Під час набору висоти коробка впала з колін пасажира на пульт управління. Інцидент стався 19 січня на Пташиному острові.

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Про це йдеться у звіті Південноафриканського управління цивільної авіації.

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Гелікоптер після падіння на Пташиному острові у Південній Африці
Фото: South Africa Aviation Authority

За словами пілота чотиримісного вертольота Robinson R44 Raven II, він привіз на Пташиний острів з міста Гебеха трьох пасажирів для проведення аерофотозйомки. Після завершення зйомки спеціаліст попросив забрати одного з пінгвінів острова до Гебехи. Пілот дав згоду, і птаха посадили в картонну коробку.

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Пасажир вертольота тримав коробку з пінгвіном на колінах
Фото: South Africa Aviation Authority

Пінгвіна взяв на коліна пасажир, який сидів на лівому передньому сидінні гелікоптера, говориться у звіті. Він тримав коробку руками, і коли вертоліт почав набирати висоту приблизно на 15 метрах над рівнем землі, поклажа зіслизнула на пульт управління. Важіль циклічного управління перемістився у крайнє праве положення, і гвинтокрил почав хилитися праворуч. Пілот не встиг вчасно відреагувати на ситуацію та вирівняти вертоліт. Лопаті гвинта зачепили землю і гелікоптер упав на правий бік приблизно за 20 метрів від точки зльоту.

На фото можна побачити значні ушкодження вертольота. Повідомляється, що ніхто з пасажирів, включно з пінгвіном, не постраждав.

У звіті дійшли висновку, що пілот при оцінці ризиків польоту не врахував перевезення птаха на борту. Причиною катастрофи названо "відсутність надійного утримання пінгвіна".

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Вертоліт зазнав значних пошкоджень при падінні
Фото: South Africa Aviation Authority

Нагадаємо, Фокус писав про кота, який не давав подружжю спати, намагаючись попередити про небезпечну ситуацію.

Також Фокус розповідав про птаха, що говорить людським голосом.