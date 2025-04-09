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Птах, що говорить, із голосом, схожим на людський, підкорив жителів села (відео)

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Фото: Jam Press | Ворона повторює людські слова з дивовижною чіткістю

В індійському окрузі Палгар ворона, за якою 3 роки доглядала місцева мешканка, несподівано почала відтворювати людську мову. Відео, в якому птах повторює слово "тато", стало вірусним і викликало хвилю обговорень у соцмережах.

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Відповідним роликом поділилося видання sneekspot.media в Instagram.

Жінка з індійського міста Палгар стала героїнею новин після того, як ворона, за якою вона доглядала три роки тому, раптово почала говорити людським голосом. Відео, в якому птах багаторазово вимовляє слово "тато", блискавично розлетілося соцмережами, зібравши понад 1,3 мільйона переглядів лише за добу.

Птах, знайдений Тануджею Мукне в саду і виходжений нею, повернувся в її життя несподіваним чином — тепер він явно намагається спілкуватися з людьми. Ворона повторює людські слова з дивовижною чіткістю, чим приголомшила не тільки місцевих мешканців, а й користувачів платформ на кшталт Instagram, X і LinkedIn.

Публікація була розміщена з підписом про те, що інцидент стався в селі Вада Талук, округ Палгар. У ній зазначається, що птах став майже членом сім'ї, вразивши всіх своїм "людським" голосом.

Користувачі в коментарях висловлюють захоплення і жартують, називаючи ворону "дивом природи" і "генієм серед птахів". Один із коментаторів зазначив: "Якби в неї були справжні голосові зв'язки, вона б уже випускала треки". Інші підкреслюють, що інтелект ворон можна порівняти з рівнем розвитку семирічної дитини, і зазначають, що таких птахів часто недооцінюють порівняно з папугами.

Цей випадок став не просто вірусним курйозом, а й приводом замислитися про здібності та інтелект птахів. Експерти вже виявляють інтерес до незвичайного випадку і планують вивчити поведінку незвичайного пернатого "оратора".

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