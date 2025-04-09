Говорящая птица с голосом, похожим на человеческий, покорила жителей деревни (видео)

В индийском округе Палгар ворона, за которой 3 года ухаживала местная жительница, неожиданно начала воспроизводить человеческую речь. Видео, в котором птица повторяет слово "папа", стало вирусным и вызвало волну обсуждений в соцсетях.

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Соответствующим роликом поделилось издание sneekspot.media в Instagram.

Женщина из индийского города Палгар стала героиней новостей после того, как ворона, за которой она ухаживала три года назад, внезапно начала говорить человеческим голосом. Видео, в котором птица многократно произносит слово "папа", молниеносно разлетелось по соцсетям, собрав более 1,3 миллиона просмотров всего за сутки.

Птица, найденная Тануджей Мукне в саду и выхоженная ею, вернулась в ее жизнь неожиданным образом — теперь она явно старается общаться с людьми. Ворона повторяет человеческие слова с удивительной четкостью, чем ошеломила не только местных жителей, но и пользователей платформ вроде Instagram, X и LinkedIn.

Публикация была размещена с подписью о том, что инцидент произошел в деревне Вада Талук, округ Палгар. В ней отмечается, что птица стала почти членом семьи, поразив всех своим "человеческим" голосом.

Пользователи в комментариях выражают восторг и шутят, называя ворону "чудом природы" и "гением среди птиц". Один из комментаторов отметил: "Если бы у нее были настоящие голосовые связки, она бы уже выпускала треки". Другие подчеркивают, что интеллект ворон сравним с уровнем развития семилетнего ребенка, и отмечают, что такие птицы часто недооценены по сравнению с попугаями.

Этот случай стал не просто вирусным курьезом, но и поводом задуматься о способностях и интеллекте птиц. Эксперты уже проявляют интерес к необычному случаю и планируют изучить поведение необычного пернатого "оратора".

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