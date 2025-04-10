Кіт не давав подружжю спати: як з'ясувалось, він намагався їх попередити (фото)

Незвична поведінка домашнього улюбленця допомогла власникам виявити несправність посудомийної машини, яка могла призвести до серйозних наслідків.

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Про незвичайний випадок власниця тварини, Алана Фальк, розповіла на своїй сторінці у TikTok.

4-річний кіт Трайдент став справжнім героєм для своєї родини: його наполегливе нявчання та дряпання дверей спальні попередило власників про потенційно небезпечну ситуацію.

"Мій чоловік, який працює пожежником, завжди наполягає, щоб на ніч двері спальні були зачинені. Оскільки жоден із наших котів не хоче залишатися замкненим у кімнаті, ми зазвичай не дозволяємо їм заходити", — пояснила Фальк.

Нетипова поведінка кота

Жінка відразу помітила, що поведінка Трайдента була нетиповою. "Він нявкав і дряпався у двері безперервно. Я зрозуміла, що щось не так, бо кіт був майже у паніці", — розповідає вона.

Коли Фальк відкрила двері, домашній улюбленець буквально зстрибнув до кімнати, а потім миттєво підхопився й побіг до сходів, що вели на кухню. Слідуючи за твариною, жінка відчула дивний запах, який нагадував їй "хімічну речовину".

Кіт попередив господарів про можливу пожежу Фото: TikTok

Чоловік Алани пішов перевірити джерело запаху і виявив, що в посудомийній машині шматок пластику відвалився і потрапив на нагрівальний елемент, де почав плавитися. Завдяки своєчасному попередженню подружжя змогло запобігти пожежі.

Чоловік проявив скептичність

У своєму відео в TikTok, опублікованому 30 березня, Фальк зізналася, що її чоловік дещо скептичним щодо героїзму кота. "Багато людей, включаючи мого чоловіка, кажуть, що кіт врятував не нас, а посудомийну машину від пошкодження. Я думаю інакше", — розповіла власниця Трайдента.

Щоб увічнити подвиг пухнастого рятівника, господиня зробила спеціальне фото: на ньому гордо позує перед вогнем в каміні, символізуючи свій героїчний вчинок.

"Коли мій чоловік побачив це, то закотив очі й розсміявся. Хоча він і стверджує, що не любить котів, я часто помічаю, як він гладить і розмовляє з ними, коли думає, що я не бачу", — поділилася жінка.

Відгуки глядачів

Це відео швидко стало вірусним. Користувачі TikTok наповнили відгуками розділ коментарів.

"Фото на каміні — це чудово! Кіт вас точно врятував! Він знав, що щось не так. Такий розумний хлопчик", — написав один з учасників обговорення;

Інший додав: "Мій кіт випадково увімкнув газову форсунку, але принаймні попередив мене про це";

"Тварини все знають! Мої птахи попередили, коли стався витік газу. Вони нас врятували", — поділився своїм досвідом інший користувач.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про щасливу молоду пару, яка щойно повернулася додому після виписки з пологового будинку з новонародженим сином й несподівано виявила в своїй ванній кімнаті незвичайного гостя. На краю унітаза зручно вмостилася руденька кішка Клементина, яка уважно спостерігала за подіями. Знімок із цією кумедною сценою швидко розлетівся мережею після публікації на одному з форумів Reddit, зібравши безліч вподобайок.

До того ж багатьом власникам котів знайома ситуація, коли вранці пухнасті улюбленці безцеремонно будять господарів, вимагаючи їжі або уваги. Проте американський письменник з Атланти, Ніколас Текоскі, вирішив відповісти своєму коту несподіваним способом. Він зняв кумедне відео на YouTube, у якому показав, як "відплачує" за ці ранні пробудження.