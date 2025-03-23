Господарі випадково замкнули вхідні двері: на щастя, у них є розумний кіт (відео)

Для скептиків, які поставили під сумнів справжність цього ролика, подружжя опублікувало додатковий запис із детальною демонстрацією всього процесу.

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Неймовірна історія пари, яка потрапила до власної оселі завдяки своєму розумному котику, підкорила інтернет. Цей ролик миттєво став вірусним, зібравши понад 14 мільйонів переглядів та 2,4 мільйона вподобайок.

На відео можна побачити молоде подружжя, яке опинилося у складній ситуації: без доступу до своєї квартири, де перебував їхній бенгальський кіт — Акілес. Замість того, щоб викликати майстра, який би відкрив замок, вони скористалися допомогою свого чотирилапого друга.

Кіт відкрив двері

Господарі почали кликати Акілеса та легенько стукати у двері. Почувши нявкання у відповідь, вони продовжили заохочувати кота, дряпаючи поверхню. Через деякий час сталося диво — замок клацнув, двері трохи прочинилися і звідти радісно вибіг їхній вихованець.

Інтернет-спільнота була вражена розумом тварини, називаючи Акілеса "феноменальним" та "геніальним котом". Дехто з гумором зауважив, що серед трьох мешканців квартири саме пухнастик виявився найбільш відповідальним.

"Кіт — це контакт екстреної допомоги для цієї пари", — жартують користувачі в коментарях, додаючи, що ця навичка насправді дуже корисна у деяких ситуаціях.

Пояснення для скептиків

Для скептиків, які поставили під сумнів справжність ролика, подружжя опублікувало додатковий запис із детальною демонстрацією всього процесу. На відео чітко видно, як кіт підходить до дверей, нявкає, торкається до них лапами, а потім підстрибує та натискає на ручку.

За словами ветеринарів, саме бенгальські коти, а також мейн-куни та сіамські, найчастіше демонструють вміння відчиняти двері.

Нагадаємо, раніше одна хазяйка поділилася знімками кота, відомого своїми "найбільшими" у світі щоками. Жінка звернулася до ветеринарів і дізналася, що їхній розмір пов’язаний із надлишком тестостерону.

В іншій історії 33-річна Дженніфер із Північної Ірландії розповіла про свого кота, якого вона вважає "найрозумнішим у світі". Щодня рівно о 15:00 він залишає дім, і, як з’ясувалося, робить це для того, щоб зустріти її дітей зі школи.