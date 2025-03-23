Хозяева случайно заперли входную дверь: к счастью, у них есть умный кот (видео)

Для скептиков, которые поставили под сомнение подлинность этого ролика, супруги опубликовали дополнительную запись с детальной демонстрацией всего процесса.

Related video

Невероятная история пары, которая попала в собственный дом благодаря своему умному котику, покорила интернет. Этот ролик мгновенно стал вирусным, собрав более 14 миллионов просмотров и 2,4 миллиона лайков.

На видео можно увидеть молодых супругов, которые оказались в сложной ситуации: без доступа к своей квартире, где находился их бенгальский кот — Акилес. Вместо того, чтобы вызвать мастера, который бы открыл замок, они воспользовались помощью своего четвероногого друга.

Кот открыл дверь

Хозяева начали звать Акилеса и легонько стучать в дверь. Услышав мяуканье в ответ, они продолжили поощрять кота, царапая поверхность. Через некоторое время произошло чудо — замок щелкнул, дверь немного приоткрылась и оттуда радостно выбежал их питомец.

Интернет-сообщество было поражено умом животного, называя Акилеса "феноменальным" и "гениальным котом". Некоторые с юмором заметили, что среди трех жителей квартиры именно пушистик оказался наиболее ответственным.

"Кот — это контакт экстренной помощи для этой пары", — шутят пользователи в комментариях, добавляя, что этот навык на самом деле очень полезен в некоторых ситуациях.

Объяснение для скептиков

Для скептиков, которые поставили под сомнение подлинность ролика, супруги опубликовали дополнительную запись с подробной демонстрацией всего процесса. На видео четко видно, как кот подходит к двери, мяукает, прикасается к ней лапами, а затем подпрыгивает и нажимает на ручку.

По словам ветеринаров, именно бенгальские коты, а также мейн-куны и сиамские, чаще всего демонстрируют умение открывать двери.

Напомним, ранее одна хозяйка поделилась снимками кота, известного своими "самыми большими" в мире щеками. Женщина обратилась к ветеринарам и узнала, что их размер связан с избытком тестостерона.

В другой истории 33-летняя Дженнифер из Северной Ирландии рассказала о своем коте, которого она считает "самым умным в мире". Каждый день ровно в 15:00 он покидает дом, и, как выяснилось, делает это для того, чтобы встретить ее детей из школы.