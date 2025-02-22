Похож на мяч: женщина показала кота с "самыми большими" в мире щеками (фото)

Автор истории проконсультировалась с ветеринарами и выяснила, что щеки увеличиваются у котов из-за избытка тестостерона. Со временем они станут меньше, поскольку ее домашнего любимца кастрировали.

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Кот по кличке Рук, которого хозяйка недавно забрала из приюта, прославился в интернете благодаря своим "самым большим" в мире щекам. Пост с фотографией милого пушистика вызвал восхищение среди участников тематического форума на платформе Reddit.

"На выходных приютила бездомного котика. У него огромные щеки. Есть немного пуха, но под ним масса, как два мяча для гольфа, то есть в большей степени это жир", — отметила хозяйка в описании к снимкам, на которых домашний любимец удобно устроился на верхней части дивана.

Избыток тестостерона

Женщина объяснила, что кот кастрирован. Если верить сотрудникам приюта, ему около 5 лет.

"Руку пришлось 3-4 дня прятаться, прежде чем он почувствовал себя комфортно в квартире, но теперь мое жилье практически полностью принадлежит ему", — добавила в комментариях новая владелица кота.

Кот по кличке Рук стал звездой интернета Фото: Reddit

Позже автор истории проконсультировалась с экспертами и выяснила, что щеки увеличиваются у котов из-за избытка тестостерона. Со временем они станут меньше, поскольку кота кастрировали.

Реакция читателей

Пользователи Reddit оставили много отзывов в разделе комментариев. Многие восхищались трогательной внешностью кота, а также шутили над его "самыми большими" в мире щечками.

"Пожалуйста, погладьте его от моего имени", — написал один зритель;

Другой добавил: "То же самое, я одержим этими гигантскими щеками!";

"Он просто удивительный", — отметил следующий юзер;

Еще один заметил: "Они скоро начнут сдуваться, так что наслаждайтесь, пока есть возможность".

"Мой сосед также взял себе бездомного кота Тома. Его большие щеки стали меньше после курса лечения", — поделился своей историей другой комментатор.

Напомним, 33-летняя Дженнифер из Северной Ирландии рассказала, что ее "самый умный в мире" кот Скай ежедневно в 15:00 уходит из дома. Как выяснилось, домашний любимец встречает ее детей из школы.

Кроме того, благодаря микрочипу собака Клео, которая исчезла 10 лет назад, воссоединилась со своей семьей. 14-летнего метиса кокер-спаниеля и пуделя волонтеры подобрали на улице, а затем проверили его на наличие микрочипа с контактными данными владельцев.