Схожий на м'яча: жінка показала кота з "найбільшими" у світі щоками (фото)

Авторка історії проконсультувалась з ветеринарами й з’ясувала, що щоки збільшуються у котів через надлишок тестостерону. З часом вони стануть меншими, оскільки домашнього улюбленця кастрували.

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Кіт на прізвисько Рук, якого власниця нещодавно забрала з притулку, прославився в інтернеті завдяки своїм "найбільшим" у світі щокам. Допис з фотографією милого пухнастика викликав захоплення серед учасників тематичного форуму на платформі Reddit.

"На вихідних прихистила безпритульного котика. У нього величезні щоки. Є трохи пуху, але під ним маса, як два м'ячі для гольфу, тобто більшою мірою це жир", — зазначила хазяйка в описі до знімків, на яких домашній улюбленець зручно вмостився на верхній частині дивану.

Надлишок тестостерону

Жінка пояснила, що кіт кастрований. Якщо вірити співробітникам притулку, йому близько 5 років.

"Руку довелося 3-4 дні ховатися, перш ніж він відчув себе комфортно у квартирі, але тепер моє помешкання практично повністю належить йому", — додала у коментарях нова власниця кота.

Кіт на прізвисько Рук став зіркою інтернету Фото: Reddit

Пізніше авторка історії проконсультувалась з експертами й з’ясувала, що щоки збільшуються у котів через надлишок тестостерону. З часом вони стануть меншими, оскільки кота кастрували.

Реакція читачів

Користувачі Reddit лишили багато відгуків у розділі коментарів. Багато хто захоплювався зворушливою зовнішністю кота, а також жартував з його "найбільших" у світі щічок.

"Будь ласка, погладьте його від мого імені", — написав один глядач;

Інший додав: "Те ж саме, я одержимий цими гігантськими щоками!";

"Він просто дивовижний", — зазначив наступний юзер;

Ще один зауважив: "Вони скоро почнуть здуватися, так що насолоджуйтеся, поки є можливість".

"Мій сусід також взяв собі бездомного кота Тома. Його великі щоки стали меншими після курсу лікування", — поділився своєю історією інший коментатор.

Нагадаємо, 33-річна Дженніфер з Північної Ірландії розповіла, що її "найрозумніший у світі" кіт Скай щодня о 15:00 йде з дому. Як з’ясувалося, домашній улюбленець зустрічає її дітей зі школи.

Крім того, завдяки мікрочипу собака Клео, який зник 10 років тому, возз'єднався зі своєю сім'єю. 14-річного метиса кокер-спанієля та пуделя волонтери підібрали на вулиці, а згодом перевірили його на наявність мікрочипа із контактними даними власників.