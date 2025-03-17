Молодые родители расслаблялись в ванной, а потом случайно увидели пару глаз (фото)

Этот смешной кадр вызвал интерес не только из-за незваной гостьи, но и благодаря старому телевизору, который показывал "Клан Сопрано".

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Молодая семья, которая только что вернулась из роддома после рождения сына, случайно заметила незваного гостя в своей ванной. Это была рыженькая кошка Клементина, пристально наблюдающая за хозяевами, сидя на краю унитаза. Соответствующее фото появилось на одном из тематических форумов на Reddit и мгновенно стало популярным, собрав большое количество лайков.

Кошка в ванной комнате

"После трех бессонных дней в больнице я просто хотел немного отдохнуть в ванной", — рассказал автор поста, который вместе с женой и новорожденным сыном живет на северо-западе США.

Пара увидела кошку, которая сидела на унитазе Фото: Reddit

Этот смешной кадр вызвал интерес не только из-за странного поведения Клементины, но и благодаря старому телевизору, который показывал "Клан Сопрано". Владелец позже объяснил, что когда-то кошка уронила в воду его планшет, и теперь приходится обходиться тем, что есть.

По словам автора истории, жена ненавидит это устройство, но во время экскурсий всегда показывает его гостям в первую очередь, чтобы подшутить над ним.

Такого еще не было

Хозяева рассказали, почему не пускают Клементину в ванную: как выяснилось, она пьет воду из унитаза и ходит в туалет в ванной. Именно поэтому ей позволяют туда заходить только под присмотром.

"Такого внимания от нее еще не было, — признался хозяин. — Обычно она заходит ненадолго, но в этот раз просто не отводила взгляда".

Кошка Клементина Фото: Reddit

К слову, вся семья после рождения первенца чувствует себя прекрасно. Родители завершают ремонт и разрисовывают детскую комнату в стиле Боба Росса.

Напомним, ранее хозяйка показала кота с "самыми большими" в мире щеками. Автор истории проконсультировалась с ветеринарами и выяснила, что щеки увеличиваются у котов из-за избытка тестостерона. Со временем они станут меньше, поскольку домашнего любимца кастрировали.

В другой публикации 33-летняя Дженнифер из Северной Ирландии рассказала, что ее "самый умный в мире" кот Скай ежедневно в 15:00 уходит из дома. Как выяснилось, домашний любимец встречает ее детей из школы.