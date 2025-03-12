Женщина хотела насладиться завтраком в постели, но у ее кота были другие планы (видео)

В кадре можно увидеть, как хозяйка вынуждена держать назойливого Чеддера за голову, чтобы защитить свой завтрак.

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Завтрак жительницы Талсы (Оклахома, США) превращается в интересное приключение благодаря ее четвероногому другу. Видео кота Чедером, который охотится на блюдо, произвело настоящий фурор среди пользователей TikTok, собрав большое количество просмотров, лайков и комментариев.

В кадре можно увидеть, как хозяйка вынуждена держать назойливого Чедера за голову, чтобы защитить свой завтрак. "Когда у вас есть коты, то не будет покоя во время завтрака в постели", — говорится в описании к видео.

Хотя поведение Чедером может казаться забавным, ветеринары утверждают: многие продукты нашего рациона могут быть опасными для кошек. Доктор Бет Тернер из Preventive Vet предостерегает, что чеснок, лук, алкоголь, шоколад, виноград, изюм, кофеин, сырое мясо и морепродукты, авокадо и кости — потенциально токсичны для кошек. Хотя некоторые продукты со стола им таки можно давать, в частности термически обработанные: лосось без костей, мясо без приправ (курица, говядина, индейка, баранина), субпродукты и креветки.

Если домашний любимец случайно съел что-то опасное, следует немедленно связаться с ветеринаром. При этом важно не давать животному лекарства самостоятельно и не пытаться вызвать рвоту.

Видео с Чедером уже собрало более 4,4 миллиона просмотров и 658 тысяч лайков.

Пользователи сети активно делятся в комментариях собственным опытом.

"Я не могу оставить без присмотра даже стакан воды", — отметил пользователь, которого зовут Блейк;

Его поддержала девушка Шана: "Он кладет свою лапу на твою руку — это меня убивает!";

Следующий юзер добавил: "А потом они делают вид, что спят рядом с тарелкой, медленно моргая".

Напомним, ранее хозяйка показала кота с "самыми большими" в мире щеками. Автор истории проконсультировалась с ветеринарами и выяснила, что щеки увеличиваются у котов из-за избытка тестостерона. Со временем они станут меньше, поскольку домашнего любимца кастрировали.

В другой публикации 33-летняя Дженнифер из Северной Ирландии рассказала, что ее "самый умный в мире" кот Скай ежедневно в 15:00 уходит из дома. Как выяснилось, домашний любимец встречает ее детей из школы.