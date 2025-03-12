Жінка хотіла насолодитися сніданком у ліжку, але її кіт мав зовсім інші плани (відео)

У кадрі можна побачити, як господиня змушена тримати настирливого Чеддера за голову, щоб захистити свій сніданок.

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Сніданок мешканки Талси (Оклахома, США) перетворюється на цікаву пригоду завдяки її чотирилапому другу. Відео кота Чедером, який полює на страву, викликало справжній фурор серед користувачів TikTok, зібравши велику кількість переглядів, вподобайок та коментарів.

У кадрі можна побачити, як господиня змушена тримати настирливого Чедера за голову, щоб захистити свій сніданок. "Коли у вас є коти, то не буде спокою під час сніданку в ліжку", — йдеться в описі до відео.

Хоча поведінка Чедером може здаватися кумедною, ветеринари стверджують: багато продуктів нашого раціону можуть бути небезпечними для котів. Доктор Бет Тернер з Preventive Vet застерігає, що часник, цибуля, алкоголь, шоколад, виноград, родзинки, кофеїн, сирі м'ясо та морепродукти, авокадо та кістки — потенційно токсичні для котів. Хоча деякі харчі зі столу їм таки можна давати, зокрема термічно оброблені: лосось без кісток, м'ясо без приправ (курка, яловичина, індичка, баранина), субпродукти та креветки.

Якщо домашній улюбленець випадково з'їв щось небезпечне, слід негайно зв'язатися з ветеринаром. При цьому важливо не давати тварині ліки самостійно та не намагатися викликати блювоту.

Відео з Чедером вже зібрало понад 4,4 мільйона переглядів та 658 тисяч вподобайок.

Користувачі мережі активно діляться в коментарях власним досвідом.

"Я не можу залишити без нагляду навіть склянку води", — зазначив користувач, якого звуть Блейк;

Його підтримала дівчина Шана: "Він кладе свою лапу на твою руку — це мене вбиває!";

Наступний юзер додав: "А потім вони вдають, що сплять поруч з тарілкою, повільно моргаючи".

Нагадаємо, раніше хазяйка показала кота з "найбільшими" у світі щоками. Авторка історії проконсультувалась з ветеринарами й з’ясувала, що щоки збільшуються у котів через надлишок тестостерону. З часом вони стануть меншими, оскільки домашнього улюбленця кастрували.

В іншій публікації 33-річна Дженніфер з Північної Ірландії розповіла, що її "найрозумніший у світі" кіт Скай щодня о 15:00 йде з дому. Як з’ясувалося, домашній улюбленець зустрічає її дітей зі школи.