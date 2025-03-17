Молоді батьки розслаблялися у ванній, а потім ненароком побачили пару очей (фото)

Цей смішний кадр викликав інтерес не лише через незвану гостю, а й завдяки старому телевізору, який показував "Клан Сопрано".

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Молода сім'я, яка щойно повернулася з пологового будинку після народження сина, випадково помітила незваного гостя у своїй ванній. Це була руденька кішка Клементина, яка пильно спостерігала за господарями, сидячи на краю унітаза. Відповідне фото з’явилось на одному з тематичних форумів на Reddit й миттєво стало популярним, зібравши велику кількість вподобайок.

Кішка у ванній кімнаті

"Після трьох безсонних днів у лікарні я просто хотів трохи відпочити у ванній", — розповів автор допису, який разом з дружиною та новонародженим сином живе на північному заході США.

Пара побачила кішку, яка сиділа на унітазі Фото: Reddit

Цей смішний кадр викликав інтерес не лише через дивну поведінку Клементини, а й завдяки старому телевізору, який показував "Клан Сопрано". Власник згодом пояснив, що колись кішка впустила у воду його планшет, тож тепер доводиться обходитись тим, що є.

За словами автора історії, дружина ненавидить цей пристрій, але під час екскурсій завжди показує його гостям в першу чергу, щоб пожартувати над ним.

Такого ще не було

Господарі розказали, чому не пускають Клементину у ванну: як з’ясувалось, вона п’є воду з унітаза й ходить в туалет у ванній. Саме тому їй дозволяють туди заходити лише під наглядом.

"Такої уваги від неї ще не було, — зізнався господар. — Зазвичай вона заходить ненадовго, але цього разу просто не відводила погляду".

Кішка Клементина Фото: Reddit

До слова, вся родина після народження первістка почувається чудово. Батьки завершують ремонт і розмальовують дитячу кімнату в стилі Боба Росса.

Нагадаємо, раніше хазяйка показала кота з "найбільшими" у світі щоками. Авторка історії проконсультувалась з ветеринарами й з’ясувала, що щоки збільшуються у котів через надлишок тестостерону. З часом вони стануть меншими, оскільки домашнього улюбленця кастрували.

В іншій публікації 33-річна Дженніфер з Північної Ірландії розповіла, що її "найрозумніший у світі" кіт Скай щодня о 15:00 йде з дому. Як з’ясувалося, домашній улюбленець зустрічає її дітей зі школи.