Кот не давал супругам спать: как выяснилось, он пытался их предупредить (фото)

Необычное поведение домашнего любимца помогло владельцам обнаружить неисправность посудомоечной машины, которая могла привести к серьезным последствиям.

Related video

О необычном случае владелица животного, Алана Фальк, рассказала на своей странице в TikTok.

4-летний кот Трайдент стал настоящим героем для своей семьи: его настойчивое мяуканье и царапанье дверей спальни предупредило владельцев о потенциально опасной ситуации.

"Мой муж, который работает пожарным, всегда настаивает, чтобы на ночь дверь спальни была закрыта. Поскольку ни один из наших котов не хочет оставаться запертым в комнате, мы обычно не позволяем им заходить", — пояснила Фальк.

Нетипичное поведение кота

Женщина сразу заметила, что поведение Трайдента было нетипичным. "Он мяукал и царапался в дверь непрерывно. Я поняла, что что-то не так, потому что кот был почти в панике", — рассказывает она.

Когда Фальк открыла дверь, домашний любимец буквально спрыгнул в комнату, а затем мгновенно вскочил и побежал к лестнице, ведущей на кухню. Следуя за животным, женщина почувствовала странный запах, который напоминал ей "химическое вещество".

Кот предупредил хозяев о возможном пожаре Фото: TikTok

Муж Аланы пошел проверить источник запаха и обнаружил, что в посудомоечной машине кусок пластика отвалился и попал на нагревательный элемент, где начал плавиться. Благодаря своевременному предупреждению супруги смогли предотвратить пожар.

Мужчина проявил скептицизм

В своем видео в TikTok, опубликованном 30 марта, Фальк призналась, что ее муж несколько скептичен в отношении героизма кота. "Многие люди, включая моего мужа, говорят, что кот спас не нас, а посудомоечную машину от повреждения. Я думаю иначе", — рассказала владелица Трайдента.

Чтобы увековечить подвиг пушистого спасителя, хозяйка сделала специальное фото: на нем гордо позирует перед огнем в камине, символизируя свой героический поступок.

"Когда мой муж увидел это, то закатил глаза и рассмеялся. Хотя он и утверждает, что не любит котов, я часто замечаю, как он гладит и разговаривает с ними, когда думает, что я не вижу", — поделилась женщина.

Отзывы зрителей

Это видео быстро стало вирусным. Пользователи TikTok наполнили отзывами раздел комментариев.

"Фото на камине — это замечательно! Кот вас точно спас! Он знал, что что-то не так. Такой умный мальчик", — написал один из участников обсуждения;

Другой добавил: "Мой кот случайно включил газовую форсунку, но по крайней мере предупредил меня об этом";

"Животные все знают! Мои птицы предупредили, когда произошла утечка газа. Они нас спасли", — поделился своим опытом другой пользователь.

Напомним, ранее Фокус писал о счастливой молодой паре, которая вернулась домой после выписки из роддома с новорожденным сыном и неожиданно обнаружила в своей ванной комнате необычного гостя. На краю унитаза удобно устроилась рыженькая кошка Клементина, которая внимательно наблюдала за происходящим. Снимок с этой забавной сценой быстро разлетелся по сети после публикации на одном из форумов Reddit, собрав множество лайков.

К тому же многим владельцам котов знакома ситуация, когда утром пушистые любимцы бесцеремонно будят хозяев, требуя еды или внимания. Однако американский писатель из Атланты, Николас Текоски, решил ответить своему коту неожиданным способом. Он снял забавное видео на YouTube, в котором показал, как "отплачивает" за эти ранние пробуждения.