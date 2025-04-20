"Мамо, врятуй мене": дівчинка вижила після падіння з 25 поверху (фото)

У місті Таншань, провінція Хебей, дев'ятирічна дівчинка вижила після падіння з 25-го поверху багатоповерхівки.

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Про це пише South China Morning Post.

Вигляд з вікна Фото: SCMP

Журналісти розповідають, що дитина була вдома сама у своїй кімнаті та вчила уроки, коли їй стало жарко. Вона вирішила відчинити вікно, однак конструкція виявилась ненадійною, тому дівчинка впала вниз. Її падіння зупинила платформа на рівні 7-го поверху, тобто дитина фактично впала на 18 поверхів.

Її мати, пані Шен, розповіла, що на момент інциденту була на роботі, а про зникнення доньки їй повідомив чоловік. Він тричі виглядав у вікно, але не бачив дівчинку — лише її капці на землі. Приземлившись на нижню платформу, дитина зуміла відійти на кілька кроків від місця падіння. Її знайшли на платформі сьомого поверху після того, як один із мешканців почув глухий удар.

"Коли ми її знайшли, вона лежала у шкільній формі, з кров’ю біля рота та вух, але була при тямі. Перші слова, які вона сказала, побачивши маму: "Мамо, врятуй мене"", — розповів колега матері на ім’я Ай, супроводжував сім'ю під час пошуків доньки.

Оскільки місцеві лікарні відмовилися приймати дівчинку через складність ситуації, батьки негайно перевезли її до Пекінської дитячої лікарні, за 200 км від Таншаня. Там дитині діагностували переломи рук, надбрівних дуг і грудного відділу хребта. На щастя, мозок дитини залишився неушкодженим.

Після кількох операцій дівчинку виписали вже через 10 днів. Наприкінці квітня вона має пройти контрольне обстеження.

Дівчинка в лікарні Фото: SCMP

Нагадаємо, у Південно-Африканській Республіці пінгвін у картонній коробці спричинив аварію гелікоптера. Під час набору висоти коробка впала з колін пасажира на пульт управління. Інцидент стався 19 січня на Пташиному острові.

Додамо, що в Італії через тиждень після відкриття обірвалась канатна дорога. В результаті інциденту щонайменше чотири людини загинули, ще одна зникла безвісти.