Кабінка впала з величезної висоти: в Італії обірвалася канатна дорога

Щонайменше чотири людини загинули, ще одна зникла безвісти. Канатна дорога, яка з'єднує історичне місто Кастелламаре-ді-Стабія з горою Монте-Фаїто, обірвалася всього через тиждень після офіційного відкриття.

Related video

Про це пише Daily Mail.

Аварія сталася неподалік від Неаполя на півдні Італії на горі Монте-Фаїто. Кабель обірвався і кабінка впала просто на зарослий лісом схил.

В Італії обірвалася канатна дорога

Відомо, що наразі на місці події перебувають пожежні та гірничорятувальні загони, однак, як повідомляють, їм було важко працювати через сильний вітер і погану погоду.

Близько 16 пасажирів, які їхали в окремій кабінці, перебувають у безпеці.

Близько 16.30 за місцевим часом італійські ЗМІ повідомили, що канатна дорога зламалася, і дві кабіни повисли в повітрі біля підніжжя гори. У підсумку туристів по одному витягували з салону за допомогою страхувальних ременів.

В Італії обірвалася канатна дорога

Канатна дорога Монте-Фаїто з'єднує історичне місто Кастелламаре-ді-Стабія з горою Монте-Фаїто.

Жахлива аварія сталася лише через тиждень після відкриття об'єкта до сезону.

Це не перша аварія на канатній дорозі в Італії. 2021 року завалилася канатна дорога, що з'єднує північну частину озера Маджоре з довколишньою горою.

Канатна дорога Монте-Фаїто — це популярний туристичний атракціон

Нагадаємо, у січні на гірськолижному курорті Астун у провінції Уеска, Іспанія, сталася аварія на підйомнику. Десятки людей постраждали, 17 потребували медичної допомоги, а трьох доправили вертольотом у лікарню у важкому стані.