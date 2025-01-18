На гірськолижному курорті в Іспанії впав підйомник: є постраждалі (відео)

За даними Цивільної гвардії, крісельний підйомник впав з висоти 15 метрів. Причини аварії встановлюються. На час розслідування курорт закрили.

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На гірськолижному курорті Астун у провінції Уеска, Іспанія, сталася аварія на підйомнику. Десятки людей постраждали, 17 потребували медичної допомоги, а троє були доставлені вертольотом до лікарні у важкому стані. Про це повідомило видання El Pais.

За даними представників Цивільної гвардії, крісельний підйомник обірвався на висоті близько 15 метрів. Причини інциденту ще з’ясовуються, але, за попередніми даними, поломка сталася в одному зі зворотних шківів.

Кілька людей залишилася висіти на підйомнику головами вниз, чекаючи на порятунок екстрених служб, але всім їм уже надали допомогу.

До рятувальної операції залучили п’ять вертольотів, зокрема два з Арагону, один медичний, один рятувальний із Наварри та один вертоліт групи порятунку й інтервенції в горах Цивільної гвардії. До місця події направили 24 карети швидкої допомоги.

На час розслідування аварії курорт Астун повністю закрито, а відвідувачів евакуйовано. Причини технічного збою продовжують вивчати експерти.

Нагадаємо, 8 січня на одному з гірськолижних курортів у Львівській області загинула дитина.

9 листопада на Закарпатті аварійно зупинився крісельний підйомник. Рятувальникам довелося знімати 22 людей.