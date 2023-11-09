На Закарпатті рятувальники зняли зі зламаного в горах підйомника 22 людини (фото, відео)

Люди провисіли на висоті 5 метрів дві години — саме стільки тривала рятувальна операція ДСНС.

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На Закарпатті, в селі Міжгір’я Хустського району, на висоті сталася аварійна зупинка крісельного підйомника. 22 людини, зокрема, і четверо дітей, залишилися балансувати над землею. Про це повідомляє ДСНС України.

На канатній дорозі в районі гори Босничка перебували дорослі й діти. Упродовж двох годин надзвичайникам вдалося евакуювати всіх туристів, які зависли над землею на п’ятиметровій висоті.

Як повідомили рятувальники, медична допомога людям не знадобилася.

На Закарпатті в горах зламався підйомник із 22 пасажирами

Подробиці пригоди на Закарпатті

Дзвінок з місця інциденту до Служби порятунку надійшов 9 листопада о 11:35.

Рятувальники спустили туристів зі зламаного підйомника На Закарпатті в горах зламався підйомник із 22 пасажирами. Їх спускали рятувальники На Закарпатті в горах зламався підйомник із 22 пасажирами. Їх спускали рятувальники На Закарпатті в горах зламався підйомник із 22 пасажирами. Їх спускали рятувальники

"На місці події рятувальники з’ясували, що на канатній дорозі в районі гори Босничка вийшов з ладу крісельний підйомник. У той час на ньому перебувало 22 людини, зокрема четверо дітей", — йдеться у заяві ДСНС.

Головне управління ДСНС України у Закарпатській області виклало відео порятунку людей на Закарпатті

Через дві години рятувальники та фахівці пожежної частини спустили всіх туристів вниз.

"Станом на 13:45 усіх людей, які зависли над землею, вдалося успішно евакуювати. Ніхто з туристів медичної допомоги не потребував", — додали в ДСНС.

Нагадаємо, у США новітній Chevrolet Corvette вартістю понад 100 000 доларів впав з підйомника. Фокус публікував відео інцидента.