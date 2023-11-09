На Закарпатье спасатели сняли со сломанного в горах подъемника 22 человека (фото, видео)

Люди провисели на высоте 5 метров два часа — именно столько длилась спасательная операция ГСЧС.

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На Закарпатье, в селе Межгорье Хустского района, на высоте произошла аварийная остановка кресельного подъемника. 22 человека, в том числе и четверо детей, остались балансировать над землей. Об этом сообщает ГСЧС Украины.

На канатной дороге в районе горы Босничка находились взрослые и дети. В течение двух часов чрезвычайникам удалось эвакуировать всех туристов, которые зависли над землей на пятиметровой высоте.

Как сообщили спасатели, медицинская помощь людям не понадобилась.

На Закарпатье в горах сломался подъемник с 22 пассажирами в горах

Подробности происшествия на Закарпатье

Звонок с места инцидента в Службу спасения поступил 9 ноября в 11:35.

Спасатели спустили туристов со сломанного подъемника На Закарпатье в горах сломался подъемник с 22 пассажирами. Их спускали спасатели На Закарпатье в горах сломался подъемник с 22 пассажирами. Их спускали спасатели На Закарпатье в горах сломался подъемник с 22 пассажирами. Их спускали спасатели

"На месте происшествия спасатели выяснили, что на канатной дороге в районе горы Босничка вышел из строя кресельный подъемник. В то время на нем находилось 22 человека, в том числе четверо детей", — говорится в заявлении ГСЧС.

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Через два часа спасатели и специалисты пожарной части спустили всех туристов вниз.

"По состоянию на 13:45 всех людей, которые зависли над землей, удалось успешно эвакуировать. Никто из туристов в медицинской помощи не нуждался", — добавили в ГСЧС.

Напомним, в США новейший Chevrolet Corvette стоимостью более 100 000 долларов упал с подъемника. Фокус публиковал видео инцидента.