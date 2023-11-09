На Закарпатье спасатели сняли со сломанного в горах подъемника 22 человека (фото, видео)
Люди провисели на высоте 5 метров два часа — именно столько длилась спасательная операция ГСЧС.
На Закарпатье, в селе Межгорье Хустского района, на высоте произошла аварийная остановка кресельного подъемника. 22 человека, в том числе и четверо детей, остались балансировать над землей. Об этом сообщает ГСЧС Украины.
На канатной дороге в районе горы Босничка находились взрослые и дети. В течение двух часов чрезвычайникам удалось эвакуировать всех туристов, которые зависли над землей на пятиметровой высоте.
Как сообщили спасатели, медицинская помощь людям не понадобилась.
Подробности происшествия на Закарпатье
Звонок с места инцидента в Службу спасения поступил 9 ноября в 11:35.
"На месте происшествия спасатели выяснили, что на канатной дороге в районе горы Босничка вышел из строя кресельный подъемник. В то время на нем находилось 22 человека, в том числе четверо детей", — говорится в заявлении ГСЧС.
Через два часа спасатели и специалисты пожарной части спустили всех туристов вниз.
"По состоянию на 13:45 всех людей, которые зависли над землей, удалось успешно эвакуировать. Никто из туристов в медицинской помощи не нуждался", — добавили в ГСЧС.
Напомним, в США новейший Chevrolet Corvette стоимостью более 100 000 долларов упал с подъемника. Фокус публиковал видео инцидента.