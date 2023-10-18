Между Закарпатьем и Румынией возведут мост: строительство уже началось (проект, карта)

Планируется, что новый мост соединит украинское село Белая Церковь с румынским городом Сигету-Мармацией до конца следующего года. Правительства стран планируют обустроить там новый КПП.

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Украина и Румыния договорились построить мост, который соединит страны и создаст новый пункт пропуска через границу. Деталями 18 октября поделился первый заместитель председателя Закарпатской областной военной администрации (ОВА) Мирослав Билецкий.

"По итогам переговоров имеем важные новости для Закарпатья — подписано межправительственное соглашение о строительстве 261-метрового моста через реку Тиса между населенными пунктами Белая Церковь (Украина) и Сигету-Мармацией (Румыния)", — проинформировал он.

Населенные пункты Белая Церковь и Сигету-Мармацией на карте Фото: Google Maps / скриншот

Чиновник отметил, что мост соединит Украину и Румынию в рамках нового пункта пропуска — "Белая Церковь — Сигету-Мармацией".

"На смежной стороне строительные работы уже стартовали, а возведение моста планируют завершить до конца 2024 года", — рассказал Билецкий.

Проект моста между селом Белая Церковь и городом Сигету-Мармацией Фото: Мирослав Билецкий / Facebook

Он добавил, что решение о строительстве моста обсуждалось на форуме "Восстановление Украины: Бухарест — 2023", который начался 18 октября в столице Румынии.

"Завтра продолжим работу, а Закарпатье представит свой инфраструктурный проект", — заверил заместитель главы ОВА.

Информацию о решении возвести мост между Украиной и Румынией также подтвердил в соцсетях премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Напомним, жители приграничных населенных пунктов Румынии также страдают от российско-украинской войны. Беспилотники, запущенные ВС РФ для ударов по порту в Измаиле, неоднократно пролетали над румынскими домами и падали вблизи границы.

После инцидентов, когда на румынские земли падали обломки российских БПЛА, в стране обустроили укрытия вблизи границы. Минобороны страны заявило, что были установлены два бомбоубежища из сборных бетонных элементов.