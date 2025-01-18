На горнолыжном курорте в Испании упал подъемник: есть пострадавшие (видео)

По данным Гражданской гвардии, кресельный подъемник упал с высоты 15 метров. Причины аварии устанавливаются. На время расследования курорт закрыли.

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На горнолыжном курорте Астун в провинции Уэска, Испания, произошла авария на подъемнике. Десятки человек пострадали, 17 нуждались в медицинской помощи, а трое были доставлены вертолетом в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщило издание El Pais.

По данным представителей Гражданской гвардии, кресельный подъемник оборвался на высоте около 15 метров. Причины инцидента еще выясняются, но, по предварительным данным, поломка произошла в одном из обратных шкивов.

Несколько человек осталась висеть на подъемнике головами вниз, ожидая спасения экстренных служб, но всем им уже оказали помощь.

К спасательной операции привлекли пять вертолетов, в том числе два из Арагона, один медицинский, один спасательный из Наварры и один вертолет группы спасения и интервенции в горах Гражданской гвардии. К месту происшествия направили 24 кареты скорой помощи.

На время расследования аварии курорт Астун полностью закрыт, а посетители эвакуированы. Причины технического сбоя продолжают изучать эксперты.

Напомним, 8 января на одном из горнолыжных курортов во Львовской области погиб ребенок.

9 ноября на Закарпатье аварийно остановился кресельный подъемник. Спасателям пришлось снимать 22 человека.