Реанімували 40 хвилин: на гірськолижному курорті на Львівщині загинула дитина

З’їжджаючи з гори на лижах дитина впала та отримала важку травму голови. Попри зусилля медиків, врятувати життя хлопчика не вдалося.

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У середу вдень, 8 січня, Стрийське районне управління поліції отримало повідомлення, що на території одного з гірськолижних комплексів загинула дитина. Про це повідомляють у поліції Львівщини.

Правоохоронці встановили, що 12-річний мешканець міста Києва відпочивав на курорті разом із батьками. З’їжджаючи з гори на лижах, він впав та отримав важку травму голови. На місці медики надавали хлопчику допомогу, проте, попри всі зусилля, він помер.

Наразі правоохоронці проводять першочергові слідчі дії, вирішується питання правової кваліфікації події.

Журналіст Віталій Глагола уточнив, що трагедія сталася на гірськолижному курорті "Плай".

За його словами, хлопчик, спускаючись трасою, на великій швидкості влетів у захисну сітку, після удару зробив сальто в повітрі та впав на землю. Журналіст розповів, що про це він дізнався від джерел у керівництві курорту, яке проглядало відео з камер спостереження. Однак доступ до цього відео наразі відсутній.

Медики, які оперативно прибули на місце події, намагалися реанімувати хлопчика за допомогою дефібрилятора, але всі їхні спроби виявилися безуспішними – серце дитини так і не запустилось.

У Львівському центрі екстреної медичної допомоги розповіли LVIV.MEDIA, що на момент приїзду бригади хлопчику вже надавали допомогу працівники курорту. Медики 40 хвилин намагалися реанімувати дитину, проте змушені були констатувати настання смерті.

У коментарі "Суспільному" у Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги розповіли, що за документами хлопчикові 13 років.

У дитини була кататравма — тобто пошкодження внаслідок падіння з висоти, яка перевищує зріст травмованої людини. Протягом серцево-легеневої реанімації, яку за протоколами здійснювали до 40 хвилин, серце дитини запустити не вдалося.

Нагадаємо, на станції метро "Либідська" у Києві ногу дитини затягнуло в ескалатор. Працівниця станції зупинила "драбину", а на місце викликали рятувальників і медиків.

Також Фокус писав, що у Луцькому районі дворічна дитина одягнула собі на голову каструлю та не змогла її зняти. Рятувальники розрізали кухонний посуд ножицями по металу.