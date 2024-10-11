Голова в каструлі: у Волинській області ДСНС незвичайним способом врятували дитину (фото)

Рятувальники розповіли, що дитина під час гри вдягнула собі на голову каструлю та не могла її зняти.

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У селище Дубище Луцького району рятувальники врятували дитину, яка одягнула собі на голову каструлю та не змогла її зняти. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Волинській області.

У відомстві повідомили, що до служби 101 надійшло повідомлення про те, що малолітня дитина під час гри одягнула собі на голову каструлю та не змогла її зняти. Батьки намагалися допомогти сину самостійно, проте довелось звертатись до рятувальників.

На місце події прибули працівники ДСНС з міста Рожище. Вони заспокоїли маму та її сина, ручними ножицями по металу розрізали посудину та успішно зняли з голови дитини.

"Із хлопчиком 2022 р. н. усе гаразд, по завершенню рятувальної операції він одразу заснув у мами на руках", — додали надзвичайники.

У Волинській області дитина вдягнула каструлю на голову Фото: ДСНС

Раніше Фокус писав, що у ніч на 6 вересня за допомогою бойових безпілотників було атаковано Львівську область. Тоді загорілися 3 вантажівки й на місце оперативно прибули рятувальники. Їм вдалось загасити пожежу за 1,5 години. Над ліквідацією загоряння працювали десятки співробітників ДСНС. Обійшлось без жертв.

Нагадаємо, 10 вересня під Києвом ДСНС врятувала ціле село від масштабної пожежі. Тоді рятувальники з тьох областей ліквідовували пожежу на площі 2,8 га поблизу Мар'янівки Вишгородського району. Вогонь наближався до приватних будинків, школи та місцевої ферми.