Голова в кастрюле: в Волынской области ГСЧС необычным способом спасли ребенка (фото)

Спасатели рассказали, что ребенок во время игры надел себе на голову кастрюлю и не мог ее снять.

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В поселке Дубище Луцкого района спасатели спасли ребенка, который надел себе на голову кастрюлю и не смог ее снять. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Волынской области.

В ведомстве сообщили, что в службу 101 поступило сообщение о том, что малолетний ребенок во время игры надел себе на голову кастрюлю и не смог ее снять. Родители пытались помочь сыну самостоятельно, однако пришлось обращаться к спасателям.

На место происшествия прибыли работники ГСЧС из города Рожище. Они успокоили маму и ее сына, ручными ножницами по металлу разрезали сосуд и успешно сняли с головы ребенка.

"С мальчиком 2022 г.р. все в порядке, по завершению спасательной операции он сразу заснул у мамы на руках", — добавили чрезвычайники.

В Волынской области ребенок надел кастрюлю на голову Фото: ГСЧС

Ранее Фокус писал, что в ночь на 6 сентября с помощью боевых беспилотников была атакована Львовская область. Тогда загорелись 3 грузовика и на место оперативно прибыли спасатели. Им удалось потушить пожар за 1,5 часа. Над ликвидацией возгорания работали десятки сотрудников ГСЧС. Обошлось без жертв.

Напомним, 10 сентября под Киевом ГСЧС спасла целое село от масштабного пожара. Тогда спасатели из тьох областей ликвидировали пожар на площади 2,8 га вблизи Марьяновки Вышгородского района. Огонь приближался к частным домам, школе и местной ферме.