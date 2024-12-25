У Києві на станції метро ногу дитини "зажувало" в ескалатор

Дитину передали лікарям швидкої. Станція "Либідська" залишається зачиненою на вхід.

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У Києві на станції метро "Либідська" сталася надзвичайна подія. Ногу дитини затягнуло в ескалатор. Про це повідомляє "Труха Київ".

Зазначається, що інцидент стався під час спуску ескалатора в підземку. Він почав затягувати ногу дитини. Працівниця станції одразу зупинила ескалатор, а на місце викликали рятувальників і медиків.

"Чути крик дитини на Либідський. КМДА повідомляє, що застрягло взуття одного з пасажирів, але пишуть, що це нога дитини. На місці працюють рятувальники", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дитину передали лікарям швидкої. Станція "Либідська" залишається зачиненою на вхід.

"Через заступ за обмежувальну лінію на сходині ескалатора взуття дитини потрапило між нерухомим елементом (балюстрадою) ескалатора, що спричинило затискання ноги", — розповіли про ситуацію в Kyiv Metro Alerts.

У КМВА повідомили, що зараз фахівці метрополітену проводять заміну та налаштування деяких елементів ескалатора. Ці заходи вкрай необхідні для їхньої безпечної роботи.

Нагадаємо, що у КП "Київський метрополітен" спростували інформацію про підтоплення станції "Деміївської" і запевнили, що вона працює у звичайному режимі.

12 листопада Київська міська прокуратура повідомляла, що екскерівнику метро Києва оголошено про підозру в службовій недбалості, через яку торік у грудні підтопило тунель між станціями "Деміївська" і "Либідська".