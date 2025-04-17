Кабинка упала с огромной высоты: в Италии оборвалась канатная дорога

По меньшей мере четыре человека погибли, еще один пропал без вести. Канатная дорога, которая соединяет исторический город Кастелламаре-ди-Стабия с горой Монте-Фаито оборвалась всего через неделю после официального открытия.

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Об этом пишет Daily Mail.

Авария произошла неподалеку от Неаполя на юге Италии на горе Монте-Фаито. Кабель оборвался и кабинка рухнула прямо на заросший лесом склон.

В Италии оборвалась канатная дорога

Известно, что в настоящее время на месте происшествия находятся пожарные и горноспасательные отряды, однако, как сообщается, им было трудно работать из-за сильного ветра и плохой погоды.

Около 16 пассажиров, ехавших в отдельной кабинке, находятся в безопасности.

Около 16.30 по местному времени итальянские СМИ сообщили, что канатная дорога сломалась, и две кабины повисли в воздухе у подножия горы. В итоге туристов по одному вытаскивали из салона с помощью страховочных ремней.

В Италии оборвалась канатная дорога

Канатная дорога Монте-Фаито соединяет исторический город Кастелламаре-ди-Стабия с горой Монте-Фаито.

Ужасная авария произошла всего через неделю после открытия объекта к сезону.

Это не первая авария на канатной дороге в Италии. В 2021 году рухнула канатная дорога, соединяющая северную часть озера Маджоре с близлежащей горой.

Канатная дорога Монте-Фаито - это популярный туристический аттракцион

Напомним, в январе на горнолыжном курорте Астун в провинции Уэска, Испания, произошла авария на подъемнике. Десятки человек пострадали, 17 нуждались в медицинской помощи, а трое были доставлены вертолетом в больницу в тяжелом состоянии.