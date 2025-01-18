Кінець світу неминучий: ЦРУ понад 50 років приховувало сценарій того, чим усе закінчиться на Землі (фото)

Книга, засекречена Центральним розвідувальним управлінням понад півстоліття тому, містить опис того, як і коли на Землі настане кінець світу.

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Книга "Історія Адама і Єви", написана колишнім співробітником ВПС США, дослідником НЛО і самопроголошеним екстрасенсом Чаном Томасом, була закінчена в 1966 році, проте її публікація була зупинена Центральним розвідувальним управлінням США. У 2013 році її було тихо розсекречено, принаймні частково, але вона все ще залишалася прихованою в базі даних ЦРУ — дотепер, пише Daily Mail.

У книзі стверджується, що кожні 6 500 років на Землі відбувається велика катастрофа масштабу біблійного "Великого потопу". Зазначимо, що експерти все ще сперечаються про точну дату цього потопу, але Томас стверджує, що ця катастрофічна подія сталася близько 6 500 років тому. Ба більше, за його словами, існують деякі археологічні та геологічні свідчення, що підтверджують цю ідею.

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У результаті Чан Томас стверджує, що наступна катастрофа просто неминуча. Але як саме виглядатиме кінець світу? Автор стверджує, що магнітне поле Землі раптово і різко зміниться, внаслідок чого світ зануриться в хаос.

Причина, через яку книгу було засекречено, залишається незрозумілою, але дехто припускає, що агентство побоювалося, що книга викличе масову паніку або витік інформації, пов'язаної з секретними урядовими дослідженнями. Відомо, що Томас мав зв'язки із засекреченими проєктами під час своєї роботи в аерокосмічній компанії McDonnell Douglas, що не існує. Він був частиною невеликої групи вчених, зібраної компанією для розслідування повідомлень про НЛО. Водночас немає жодних документів, які підтверджують, що Томас працював безпосередньо в ЦРУ. Однак угода агентства про секретність означає, що колишні співробітники повинні отримати схвалення перед публікацією книг та інших робіт.

Автор книги Чан Томас Фото: CIA

У своїй книзі Томас описує кінець світу як струс гір у Каліфорнії, відступ океану і виникнення величезної хвилі. Він також стверджує, що всього за частку секунди всі сліди цивілізації будуть знищені, як і великі міста.

У першому розділі під назвою "Наступний катаклізм" йдеться про те, що щось подібне вже відбувалося раніше. Нібито 6 500 років тому стався біблійний потім, а Адам і Єва справді існували й зникли близько 11 500 років тому. Автор також стверджує, що наступний катаклізм, імовірно, може статися в будь-який день.

У книзі, яка тепер стала надбанням громадськості, 55 сторінок, але в оригінальному рукописі Томаса 200 сторінок. Решта досі залишаються засекреченими, а причина такої секретності з боку ЦРУ досі залишається загадкою.

Апокаліптична історія починається з руйнування Каліфорнії, пояснюючи, як вітри "із силою тисячі армій" знищать усе на своєму шляху своїм "надзвуковим бомбардуванням", а тихоокеанське цунамі затопить Лос-Анджелес і Сан-Франциско "наче вони були піщинками". Автор стверджує, що ці удари охоплять весь північноамериканський контент протягом лише "трьох годин", оскільки одночасний землетрус створить величезні тріщини в землі, які дозволять магмі піднятися на поверхню.

Стверджується, що руйнування поглинуть не тільки Північну Америку — по суті, в тексті значиться, що жоден із семи континентів не зможе уникнути натиску. Ба більше, кожен із них переживе дещо різні версії одного й того ж драматичного кінця. Сценарій передбачає, що катастрофа триватиме сім днів, а потім вся земна куля зміниться.

Частина книги Томаса все ще залишається засекреченою Фото: CIA

У тексті Томаса також є деякі свідчення про те, як саме зміниться світ. Наприклад, басейн Бенгальської затоки, на схід від Індії, тепер розташований на Північному полюсі. Тихий океан, на захід від Перу, розташований на Південному полюсі. Водночас Гренландія та Антарктида будуть відкинуті до екватора, а крижані шапки розтануть через тропічну спеку.

Томас малює жахливу картину руйнівної для цивілізації зміни клімату і тектонічної перебудови. Але немає жодних наукових доказів, які б свідчили про можливість такого катаклізму. За словами старшого наукового співробітника Дослідницького центру NASA Langley Мартіна Млінчака, подібні заяви вимагають надзвичайних доказів, але їх, на жаль, немає.

Ба більше, немає жодних доказів того, що магнітне поле Землі коли-небудь здійснювало або коли-небудь здійснить переворот на 90 градусів, який описує Томас. Дослідники також зазначають, якби щось подібне справді відбувалося на Землі кожні 6 500 років, вчені б помітили це.

Проте магнітні полюси Землі дійсно зміщуються і робили це сотні разів протягом усієї історії планети. Це явище відоме як "перестановка полюсів". Палеомагнітні записи показують, що це відбувається приблизно кожні 300 000 років у середньому, хоча фактичні тимчасові інтервали сильно різняться.

Експерти NASA зазначають, що під час перестановки полюсів магнітне поле слабшає, проте зовсім не зникають повністю. Магнітосфера разом з атмосферою Землі продовжують захищати Землю від космічних променів і заряджених сонячних частинок, хоча невелика кількість частинок радіації може досягати поверхні Землі.

Магнітне поле стає безладним, і кілька магнітних полюсів можуть з'являтися в несподіваних місцях. Однак це ніколи не призводить до масштабних руйнувань, які у своїй книзі описує Томас.

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