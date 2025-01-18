Конец света неизбежен: ЦРУ более 50 лет скрывало сценарий того, чем все закончится на Земле (фото)

Книга, засекреченная Центральным разведывательным управлением более полувека назад, содержит описание того, как и когда на Земле наступит конец света.

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Книга "История Адама и Евы", написанная бывшим сотрудником ВВС США, исследователем НЛО и самопровозглашенным экстрасенсом Чаном Томасом, была закончена в 1966 году, однако ее публикация была остановлена Центральным разведывательным управлением США. В 2013 году она была тихо рассекречена, по крайней мере частично, но все еще оставалась скрытой в базе данных ЦРУ — до сих пор, пишет Daily Mail.

В книге утверждается, что каждые 6 500 лет на Земле происходит крупная катастрофа масштаба библейского "Великого потопа". Отметим, что эксперты все еще спорят о точной дате этого потопа, но Томас утверждает, что это катастрофическое событие произошло около 6 500 лет назад. Более того, по его словам, существуют некоторые археологические и геологические свидетельства, подтверждающие эту идею.

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В результате Чан Томас утверждает, что следующая катастрофа просто неизбежно. Но как именно будет выглядеть конец света? Автор утверждает, что магнитное поле Земли внезапно и резко изменится, в результате чего мир погрузится в хаос.

Причина, по которой книга была засекречена, остается неясной, но некоторые предполагают, что агентство опасалось, что книга вызовет массовую панику или утечку информации, связанной с секретными правительственными исследованиями. Известно, что Томас имел связи с засекреченными проектами во время своей работы в несуществующей аэрокосмической компании McDonnell Douglas. Он был частью небольшой группы ученых, собранной компанией для расследования сообщений об НЛО. В то же время нет никаких документов, подтверждающих, что Томас работал непосредственно в ЦРУ. Однако соглашение агентства о секретности означает, что бывшие сотрудники должны получить одобрение перед публикацией книг и других работ.

Автор книги Чан Томас Фото: CIA

В своей книге Томас описывает конец света как сотрясения гор в Калифорнии, отступление океана и возникновение огромной волны. Он также утверждает, что всего за долю секунды все следы цивилизации будут уничтожены, как и большие города.

В первой главе под названием "Следующий катаклизм" говорится, что нечто подобное уже происходило ранее. Якобы 6 500 лет назад произошел библейский потом, а Адам и Ева действительно существовали и исчезли около 11 500 лет назад. Автор также утверждает, что следующий катаклизм, вероятно, может произойти в любой день.

В книге, которая теперь стала достоянием общественности, 55 страниц, но в оригинальной рукописи Томаса 200 страниц. Остальные до сих пор остаются засекреченными, а причина такой секретности со стороны ЦРУ до сих пор остается загадкой.

Апокалиптическая история начинается с разрушения Калифорнии, объясняя, как ветры "с силой тысячи армий" уничтожат все на своем пути своей "сверхзвуковой бомбардировкой", а тихоокеанское цунами затопит Лос-Анджелес и Сан-Франциско "словно они были песчинками". Автор утверждает, что эти удары охватят весь североамериканский контент в течение всего "трех часов", поскольку одновременное землетрясение создаст огромные трещины в земле, которые позволят магме подняться на поверхность.

Утверждается, что разрушения поглотят не только Северную Америку — по сути, в тексте значится, что ни один из семи континентов не сможет избежать натиска. Более того, каждый из них переживет немного разные версии одного и того же драматического конца. Сценарий предполагает, что катастрофа продлится семь дней, а затем весь земной шар изменится.

Часть книги Томаса все еще остается засекреченной Фото: CIA

В тексте Томаса также есть некоторые свидетельства о том, как именно изменится мир. Например, бассейн Бенгальского залива, к востоку от Индии, теперь находится на Северном полюсе. Тихий океан, к западу от Перу, находится на Южном полюсе. В то же время Гренландия и Антарктида будут отброшены к экватору, а ледяные шапки растают из-за тропической жары.

Томас рисует ужасающую картину разрушающего цивилизацию изменения климата и тектонической перестройки. Но нет никаких научных доказательств, которые бы свидетельствовали о возможности такого катаклизма. По словам старшего научного сотрудника Исследовательского центра NASA Langley Мартина Млинчака, подобные заявления требуют необычайных доказательств, но их, увы, нет.

Более того, нет никаких доказательств того, что магнитное поле Земли когда-либо совершало или когда-либо совершит переворот на 90 градусов, который описывает Томас. Исследователи также отмечают, если бы нечто подобное действительно происходило на Земле каждые 6 500 лет, ученые бы заметили это.

Тем не менее магнитные полюса Земли действительно смещаются и делали это сотни раз на протяжении всей истории планеты. Это явление известно как "перестановка полюсов". Палеомагнитные записи показывают, что это происходит примерно каждые 300 000 лет в среднем, хотя фактические временные интервалы сильно различаются.

Эксперты NASA отмечают, что во время перестановки полюсов магнитное поле ослабевает, однако вовсе не исчезают полностью. Магнитосфера вместе с атмосферой Земли продолжают защищать Землю от космических лучей и заряженных солнечных частиц, хотя небольшое количество частиц радиации может достигать поверхности Земли.

Магнитное поле становится беспорядочным, и несколько магнитных полюсов могут появляться в неожиданных. Однако это никогда не приводит к масштабным разрушениям, которые в своей книге описывает Томас.

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