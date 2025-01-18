Ця риса характеру може показати, розумні ви чи ні: що стверджує теорія німецького філософа

Хуліан де Медейрос у TikTok згадав праці німецького філософа ХІХ століття Артура Шопенгауера. Той вважав, що існує прямий зв'язок між інтелектом і взаємодією з людьми.

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Експерт із філософії Джуліан де Медейрос заявив, що може миттєво визначити, розумна людина чи ні всього лише за однією певною рисою її характеру. Фахівець, як пише Mirror, скористався теорією німецького філософа Артура Шопенгауера, який жив з 1788 по 1860 рік.

Мислитель стверджував, що чим розумніша людина, то більше в неї проблем із взаємодією з оточенням.

"Або, як він висловився, що розумніша людина, то більший у неї ризик стати асоціальною", — пояснив Джуліан.

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Продовжуючи пояснювати теорію Шопенгауера, Джуліан додав, що вона ґрунтується на переконанні, що "розумні люди люблять бути на самоті" і, як правило, є інтровертами від природи. Водночас вони мають невелику, обрану групу людей, яким довіряють, а в оточенні інших людей, особливо незнайомців, розумні люди почуваються трохи незатишно.

За словами фахівця, Шопенгауер вважав, що розумні люди також дуже чутливі до звуків і люблять контролювати своє оточення.

"Тож Шопенгауер, по суті, говорив, що чим розумніша людина, то більше вона насолоджується часом і простором, і то більше любить бути наодинці й перебувати у своїй власній компанії", — закінчив своє пояснення експерт із філософії.

Ролик швидко став вірусним, зібравши понад три мільйони переглядів. Наприклад, один із коментаторів піддав сумніву теорію Шопенгауера.

"Навіть якщо всі розумні люди асоціальні, що здається сумнівним, то це не означає, що всі асоціальні люди розумні", — вважає він.

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