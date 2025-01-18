Эта черта характера может показать, умны вы или нет: что утверждает теория немецкого философа

Хулиан де Медейрос в TikTok вспомнил труды немецкого философа XIX века Артура Шопенгауэра. Тот считал, что существует прямая связь между интеллектом и взаимодействием с людьми.

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Эксперт по философии Джулиан де Медейрос заявил, что может мгновенно определить, умен человек или нет всего лишь по одной определенной черте его характера. Специалист, как пишет Mirror, воспользовался теорией немецкого философа Артура Шопенгауэра, который жил с 1788 по 1860 год.

Мыслитель утверждал, что чем умнее человек, тем больше у него проблем с взаимодействием с окружающими.

"Или, как он выразился, чем умнее человек, тем больше у него риск стать асоциальным", пояснил Джулиан.

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Продолжая пояснять теорию Шопенгауэра, Джулиан добавил, что она основана на убеждении, что "умные люди любят быть одни" и, как правило, являются интровертами от природы. В то же время у них есть небольшая, избранная группа людей, которым они доверяют, а в окружении других людей, особенно незнакомцев, умные люди чувствуют себя немного неуютно.

По словам специалиста, Шопенгауэр считал, что умные люди также очень чувствительны к звукам и любят контролировать свое окружение.

"Так что Шопенгауэр, по сути, говорил, что чем умнее человек, тем больше он наслаждается временем и пространством, и тем больше он любит быть один и находиться в своей собственной компании", — закончил свое пояснение эксперт по философии.

Ролик быстро стал вирусным, собрав более трех миллионов просмотров. К примеру, один из комментаторов подверг сомнению теорию Шопенгауэра.

"Даже если все умные люди асоциальны, что кажется сомнительным, то это не значит, что все асоциальные люди умны", — считает он.

Напомним, что по мнению психологов, психопатия не является исключительно негативной чертой. Психопаты могут прожить всю жизнь и даже не знать о своем диагнозе.

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