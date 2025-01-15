Вода, що вбиває мозок: учені розповіли про реальну небезпеку фторування для рівня IQ

Нещодавні дослідження наробили багато галасу навколо фторування води в багатьох країнах, пов'язавши його зі зниженням рівня IQ. Воно розділило вчених на два табори, один з яких вирішив розставити всі крапки над "і" за допомогою наукових фактів.

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Фтор, елемент природного походження, що міститься у воді, ґрунті, камінні та продуктах харчування, давно став наріжним каменем громадської охорони здоров'я та стоматології завдяки своїй здатності захищати зуби від карієсу. Однак нещодавній систематичний огляд, який пов'язав підвищений вміст фтору у воді зі зниженням IQ у дітей, знову викликав суперечки щодо безпеки програм фторування води. Вчені вирішили точно розібратися, наскільки він небезпечний для нашого мозку, пише The Conversation.

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Фторування води, запроваджене в Австралії в 1950-х роках, передбачає додавання невеликої, контрольованої кількості фтору в громадські системи питної води. Сьогодні понад 90 % австралійців мають доступ до фторованої води. В огляді, опублікованому в журналі JAMA Pediatrics, було проаналізовано 74 дослідження з усього світу.

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Багато з них проводилися в таких країнах, як Китай, Індія та Іран, де природний рівень фтору у воді часто перевищує рекомендований для програм громадської охорони здоров'я, пояснює професор стоматології громадської охорони здоров'я Квінслендського університету, Лок До. За його словами, більшість досліджень були перехресними і мали суттєві методологічні недоліки, включно з високим ризиком упередженості та неврахуванням супутніх чинників, як-от інші забруднювальні речовини у воді.

До також зазначає, що в дослідженнях, де вивчали рівні фтору нижче 1,5 мг/л, не було відзначено значного впливу на IQ, тоді як в Австралії рівень фторування коливається від 0,6 до 1,1 мг/л — у межах рекомендованого порога безпеки. Науковий консенсус залишається очевидним: фтор на рівні, що використовується в системах громадського водопостачання, є безпечним, ефективним і справедливим засобом зниження карієсу та поліпшення здоров'я порожнини рота.

Критики давно висловлюють побоювання з приводу потенційного впливу фтору на когнітивний розвиток, проте високоякісні дослідження в розвинених країнах із контрольованими системами водопостачання не виявили жодних негативних наслідків, каже До.

Нещодавні австралійські дослідження, в яких використовували суворі методи збору даних підготовленими психологами, також не виявили зв'язку між впливом фтору та IQ або поведінковим розвитком дітей. Експерти застерігають від надмірної інтерпретації результатів нового огляду. Включення низькоякісних досліджень і відсутність зв'язку з програмами фторування в розвинених країнах роблять його висновки ненадійними.

Крім того, в редакційній статті, що супроводжує публікацію, яка наробила стільки галасу, наголошено на істотних недоліках дизайну дослідження, зокрема на тому, що воно не було присвячене рівням фтору, які б відповідали регульованим стандартам громадської охорони здоров'я. Хоча в огляді підкреслюється стурбованість високим рівнем його впливу в країнах, що розвиваються, з неконтрольованим водопостачанням, ці питання значною мірою не стосуються таких країн, де рівень фтору ретельно контролюється, вважає До.

У багатьох постраждалих регіонах уже реалізуються програми зі зниження вмісту природного фтору до безпечного рівня, спрямовані на зменшення ризиків, пов'язаних із надмірним впливом. В Австралії та інших подібних країнах фторування продовжує відігравати важливу роль у профілактиці карієсу, особливо серед уразливих груп населення. Дослідження, проведені в Іспанії та Данії, країнах, де діють програми фторування, аналогічні австралійській, також не виявили негативного впливу фтору на IQ. Ці дані підтверджують безпеку та ефективність фторування води на рекомендованих рівнях, підсумовує До. Всесвітня організація охорони здоров'я стверджує, що фтор, за правильного регулювання, є важливим компонентом стратегій здоров'я ротової порожнини.

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