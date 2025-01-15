Ліки виявилися ефективними: вчені протестували вакцину від гепатиту Е на людях

Гепатит Е є глобальною напастю для багатьох країн і ефективного лікування від нього не існувало. Однак нещодавно вчені нарешті перевірили в дії одну з перспективних вакцин, з'ясувавши наскільки успішно вона справляється з хворобою.

Related video

Нове дослідження вчених виявило критичну загрозу, яку становить гепатит Е, особливо для вагітних жінок і людей із хронічними захворюваннями, оскільки у важких випадках смертність від нього сягає 10-50%. Однак разом із цими невтішними новинами, науковці також принесли добрі вісті про ефективність вакцини від цієї хвороби, пише News Medical.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Гепатит Е, вірусна інфекція, що передається в основному через забруднену воду, особливо важко виявити через його схожість з іншими захворюваннями, що викликають жовтяницю. Хоча глобальні оцінки його впливу залишаються невизначеними, вважається, що щорічно від нього помирає близько 50 000 осіб. У регіонах із поганими санітарними умовами, таких як табір Бентіу в Південному Судані, спалахи захворювання — постійна проблема.

Важливо

Учені розкрили причину чоловічого безпліддя: нею виявився небезпечний і поширений вірус

Епідеміолог Центру з нових вірусних захворювань UNIGE-HUG, Ендрю Азман, який є автором дослідження, опублікованого в журналі The Lancet Infectious Diseases, пояснює це такими умовами, як часті повені та неадекватні санітарні умови, які поглиблюють поширення захворювань, що передаються через воду. Вакцина Hecolin, розроблена в Китаї і ліцензована в декількох країнах з 2011 року, стала перспективним засобом для пом'якшення наслідків спалахів гепатиту Е і зацікавила вчених на тлі таких проблем.

Раніше її використовували в контрольованих випробуваннях і в медицині подорожей, але досі її застосування в реальних епідемічних сценаріях не було перевірено. Ізабелла Екерле, професорка медичного факультету та директорка Центру з нових вірусних захворювань UNIGE-HUG, наголосила на важливості вивчення ефективності вакцини в регіонах із різними штамами вірусів і складними логістичними умовами. Зокрема, дослідники вивчали, чи можуть дві дози вакцини замість звичайної тридозової схеми, застосовуваної протягом шести місяців, забезпечити достатній захист під час спалаху захворювання.

Дослідження проводилося у співпраці з організацією "Лікарі без кордонів" (MSF) і передбачало кампанію вакцинації в таборі Бентіу в Південному Судані, розраховану на осіб віком 16 років і старше в березні, квітні та жовтні 2022 року. За словами Ізи Чігленецкі, координаторки оперативних досліджень у швейцарському відділенні MSF, під час дослідження порівнювали показники вакцинації між 201 хворим на гепатит Е і безсимптомними людьми.

Результати показали, що дві дози вакцини значно знижують захворюваність, навіть у складних умовах табору для переміщених осіб. Лабораторний аналіз, проведений Центром UNIGE-HUG, підтвердив захисний ефект вакцини, а також дав змогу зрозуміти особливості передавання вірусу і поліпшити діагностичні інструменти для майбутніх спалахів. Успіх дослідження вже вплинув на глобальну політику в галузі охорони здоров'я в цьому регіоні і в глобальному сенсі.

На підставі цих результатів Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) затвердила створення глобального надзвичайного запасу вакцин проти гепатиту Е під управлінням Міжнародної координаційної групи (МКГ) із забезпечення вакцинами. Очікується, що цей запас дасть змогу врятувати життя людей під час майбутніх спалахів, забезпечивши швидке реагування. Азман наголосив: "Наші результати в поєднанні з результатами інших дослідників сприяли тому, що МКГ ВООЗ з вакцинопрофілактики нещодавно схвалила створення запасу вакцин проти гепатиту Е для надзвичайних ситуацій. Цей запас може врятувати безліч життів, і ми з нетерпінням чекаємо можливості побачити його в дії".

Гепатит Е залишається глобальною проблемою охорони здоров'я, особливо в регіонах із незадовільними санітарними умовами та високим рівнем переміщень. Створення запасу вакцини знаменує собою значний крок світових організацій у боротьбі з цим смертельним захворюванням і дає надію на більш ефективне реагування на спалахи.

Це дослідження також підкреслює важливість партнерства між оперативними організаціями на місцях, як-от MSF, і дослідницькими інститутами, як-от Центр UNIGE-HUG, для подолання розриву між клінічними випробуваннями та реальним застосуванням розроблених методів лікування.

Раніше Фокус писав про те, що вчені наблизилися до лікування хронічного гепатиту В. На хронічний гепатит В страждають понад 300 мільйонів людей в усьому світі, водночас менше ніж 10% пацієнтів досягають функціонального виліковування за допомогою наявних методів лікування. VTP-300 може стати відповіддю на цю смертельну хворобу.

Також Фокус писав про те, що вчені стали на крок ближче в розробці вакцини від гепатиту С. Дослідникам вперше вдалося розгадати структуру ключової частини вірусу.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.