Прорив у дослідженнях. Медицина наблизилася до лікування хронічного гепатиту B

На хронічний гепатит В страждають понад 300 мільйонів людей у всьому світі, водночас менш ніж 10% пацієнтів досягають функціонального виліковування за допомогою наявних методів лікування. VTP-300 може стати відповіддю на цю смертельну хворобу.

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Компанія у Великій Британії оголосила про позитивні перші дані з дослідження фази Ib/IIb препарату VTP-300 в межах дослідження HBV002, під час якого було досягнуто первинних і вторинних кінцевих точок у людей зі хронічною інфекцією гепатиту В (ВГВ). У дослідженні 55 учасників зі хронічним гепатитом В, вірусна супресія яких була пригнічена пероральною антивірусною терапією, отримували VTP-300 із низькою дозою ніволумабу або без нього, пише Clinical Trials Arena.

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Результати показали, що VTP-300 спричинив значне та стійке зниження поверхневого антигену гепатиту В (АГВ) у пацієнтів зі хронічним гепатитом В, причому найзначніше зниження спостерігалося в пацієнтів із нижчим вихідним рівнем АГВ. Зниження АГВ на 0,9-1,4 log10 через п'ять і вісім місяців після приймання низької дози спостерігалося в пацієнтів, які отримували тільки VTP-300, а в пацієнтів, які отримували препарат у комбінації з низькою дозою ніволумабу, зниження становило 0,8 через 3, 6 і 9 місяців. Про ці результати повідомила біотехнологічна компанія з Оксфорда, що у Великій Британії.

У дослідженні HBV002 було відзначено, що в пацієнтів із нижчим вихідним рівнем АГВ спостерігалося більше зниження, середнє значення становило 1,0 log10. У двох пацієнтів АГВ навіть не виявлявся протягом трьох місяців і зберігався протягом восьми місяців. Крім того, у більшості пацієнтів спостерігалася Т-клітинна імунна відповідь. Примітно, що після прийому препарату VTP-300 не було зафіксовано жодного випадку небажаних явищ 3 класу або серйозних небажаних явищ, пов'язаних із продуктом. Білл Енрайт, генеральний директор компанії, що розробила препарат, висловив ентузіазм щодо даних про безпеку та зниження рівня АГВ у дослідженні HBV002 та висловив сподівання, що на конференції EASL буде представлено повний набір даних, включно з імунними реакціями.

Наявні методи лікування забезпечують функціональне лікування менш ніж 10% людей зі хронічним гепатитом В. VTP-300, з іншого боку, має потенціал стати вирішальним елементом у функціональному лікуванні АГВ. Потенційно він може усунути необхідність у хронічному лікуванні. У поточних випробуваннях компанія вивчає дозування, включно з додатковим бустером, і комбіновані підходи, а результати очікуються до кінця року. За оцінками, у світі налічується понад 300 мільйонів осіб, заражених вірусом гепатиту В, з найбільшою поширеністю в Східній Азії та Африці. На жаль, менш ніж 10% пацієнтів зі хронічною АГВ-інфекцією досягають функціонального виліковування за допомогою наявних методів лікування. Це захворювання та пов'язані з ним ускладнення є причиною смерті приблизно 820 000 осіб на рік.

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