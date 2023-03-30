Прорыв в исследованиях. Медицина приблизилась к лечению хронического гепатита B

Хроническим гепатитом В страдают более 300 миллионов человек во всем мире, при этом менее 10% пациентов достигают функционального излечения с помощью существующих методов лечения. VTP-300 может стать ответом на эту смертельную болезнь.

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Компания в Великобритании объявила о положительных первых данных по исследованию фазы Ib/IIb препарата VTP-300 в рамках исследования HBV002, в ходе которого были достигнуты первичные и вторичные конечные точки у людей с хронической инфекцией вирусного гепатита В (ВГВ). В исследовании 55 участников с хроническим гепатитом В, вирусная супрессия которых была подавлена пероральной антивирусной терапией, получали VTP-300 с низкой дозой ниволумаба или без него, пишет Clinical Trials Arena.

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Результаты показали, что VTP-300 вызвал значительное и устойчивое снижение поверхностного антигена гепатита В (АГВ) у пациентов с хроническим гепатитом В, причем наиболее значительное снижение наблюдалось у пациентов с более низким исходным уровнем АГВ. Снижение АГВ на 0,9-1,4 log10 через пять и восемь месяцев после приема низкой дозы наблюдалось у пациентов, получавших только VTP-300, а у пациентов, получавших препарат в комбинации с низкой дозой ниволумаба, снижение составило 0,8 через 3, 6 и 9 месяцев. Об этих результатах сообщила биотехнологическая компания из Оксфорда, Великобритания.

В исследовании HBV002 было отмечено, что у пациентов с более низким исходным уровнем АГВ наблюдалось большее снижение, среднее значение составило 1,0 log10. У двух пациентов АГВ даже не обнаруживался в течение трех месяцев и сохранялся в течение восьми месяцев. Кроме того, у большинства пациентов наблюдался Т-клеточный иммунный ответ. Примечательно, что после приема препарата VTP-300 не было зафиксировано ни одного случая нежелательных явлений 3 класса или серьезных нежелательных явлений, связанных с продуктом. Билл Энрайт, генеральный директор компании, разработавшей препарат, выразил энтузиазм по поводу данных о безопасности и снижении уровня АГВ в исследовании HBV002 и выразил надежду, что на конференции EASL будет представлен полный набор данных, включая иммунные реакции.

Существующие методы лечения обеспечивают функциональное излечение менее чем 10% людей с хроническим гепатитом В. VTP-300, с другой стороны, имеет потенциал стать решающим элементом в функциональном излечении ВГВ. Потенциально он может устранить необходимость в хроническом лечении. В текущих испытаниях компания изучает дозировку, включая дополнительный бустер, и комбинированные подходы, а результаты ожидаются к концу года. По оценкам, в мире насчитывается более 300 миллионов человек, зараженных вирусом гепатита В, с наибольшей распространенностью в Восточной Азии и Африке. К сожалению, менее 10% пациентов с хронической ВГВ-инфекцией достигают функционального излечения с помощью существующих методов лечения. Это заболевание и связанные с ним осложнения являются причиной смерти примерно 820 000 человек в год.

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