Непомітна причина ниркової недостатності: поширену хворобу пов'язали з ускладненням

Ниркова недостатність є важким і смертельно небезпечним ускладненням, що має цілу низку причин. Однак нещодавно вчені з'ясували, що хвороба, яка непомітно вражає мільйони людей щороку і стає дедалі заразнішою, з часом призводить до неї.

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Дослідники з Університету Цюріха (УЦ) та Університетської лікарні Цюріха вперше підтвердили, що вірус гепатиту Е (ВГЕ) не тільки вражає клітини печінки, а й становить ризик для подальшого здоров'я нирок. Вірус, який, як відомо, щороку спричиняє понад 70 мільйонів інфекцій, зазвичай призводить до гострого гепатиту і часто може залишатися недіагностованим, і це ставить під загрозу здоров'я набагато більшої кількості людей у довгостроковій перспективі, пише University of Zurich.

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У більшості випадків інфекція вірусом гепатиту Е протікає з незначними або слабкими симптомами, але інколи вона призводить до тяжких ускладнень з боку печінки і, як показують останні дослідження, до ураження нирок. Ахім Вебер, професор патології в УЦ і автор дослідження, опублікованого в журналі Nature Communications, наголошує на глобальному впливі ВГЕ, називаючи його "найпоширенішою формою гострого гепатиту і серйозною глобальною проблемою охорони здоров'я".

Команда з Цюріха співпрацювала з французькими вченими та кількома лікарнями у Швейцарії, і провівши аналіз зразків тканин пацієнтів, вони виявили, що інфіковані клітини печінки виділяють вірусний білок, який зв'язується з антитілами в крові, утворюючи імунні комплекси. Ці комплекси накопичуються у фільтрувальних елементах нирок — гломерулах, призводячи до пошкодження, яке може прогресувати до захворювання нирок, відомого як гломерулонефрит, що в кінцевому підсумку може призвести до ниркової недостатності, якщо його не лікувати.

Це відкриття було зроблено під час обстеження пацієнта, який переніс трансплантацію нирки, у якого хронічна інфекція гепатиту Е залишилася недіагностованою. Як підкреслює професор Вебер, подібні випадки не є рідкістю в Європі. Історично вважалося, що гепатит Е переважно вражає населення Азії, Африки та Центральної Америки. Однак поширеність ВГЕ в Європі, особливо серед людей з ослабленою імунною системою, зросла. Така підвищена сприйнятливість призводить до постійних інфекцій, які можуть залишатися непоміченими протягом тривалого часу, ускладнюючи лікування та результати.

Для вирішення цих діагностичних проблем дослідницька група з УЦ розробила методи виявлення білків ВГЕ у зразках тканин, що може допомогти у виявленні випадків, коли вірус може бути пов'язаний з пошкодженням нирок. Це діагностичне досягнення може поліпшити можливості лікування для багатьох людей. За словами Вебера, шанс раннього виявлення ниркових захворювань, пов'язаних із ВГЕ, означає, що медичні працівники можуть втрутитися в ситуацію за допомогою противірусного лікування, щоб зупинити реплікацію вірусу і, можливо, запобігти нирковій недостатності.

Гепатит Е проявляється дедалі більше в Європі, де для населення дуже важлива обізнаність про його потенційну хронічну форму, особливо в пацієнтів з ослабленим імунітетом. За останніми даними, щороку у світі не реєструється близько 1,5 мільйона випадків зараження ВГЕ, що лише сприяє прискореному розповсюдженню та закріпленню вірусу в нашому організмі.

Раніше Фокус писав про те, що вчені наблизилися до лікування хронічного гепатиту В. На хронічний гепатит В страждають понад 300 мільйонів людей в усьому світі, водночас менше ніж 10% пацієнтів досягають функціонального виліковування за допомогою наявних методів лікування. VTP-300 може стати відповіддю на цю смертельну хворобу.

Також Фокус писав про те, що вчені стали на крок ближче в розробці вакцини від гепатиту С. Дослідникам вперше вдалося розгадати структуру ключової частини вірусу.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.