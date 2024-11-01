Незаметная причина почечной недостаточности: распространенную болезнь связали с осложнением

Почечная недостаточность является тяжелым и смертельно опасным осложнением, имеющим целый ряд причин. Однако недавно ученые выяснили, что болезнь, незаметно поражающая миллионы людей ежегодно и становящаяся все более заразной, со временем приводит к ней.

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Исследователи из Университета Цюриха (УЦ) и Университетской больницы Цюриха впервые подтвердили, что вирус гепатита Е (ВГЕ) не только поражает клетки печени, но и представляет риск для дальнейшего здоровья почек. Вирус, который, как известно, ежегодно вызывает более 70 миллионов инфекций, обычно приводит к острому гепатиту и часто может оставаться недиагностированным, и это ставит под угрозу здоровье гораздо большего количества людей в долгосрочной перспективе, пишет University of Zurich.

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В большинстве случаев инфекция вирусом гепатита Е протекает с незначительными или слабыми симптомами, но иногда она приводит к тяжелым осложнениям со стороны печени и, как показывают последние исследования, к поражению почек. Ахим Вебер, профессор патологии в УЦ и автор исследования, опубликованного в журнале Nature Communications, подчеркивает глобальное влияние ВГЕ, называя его "наиболее распространенной формой острого гепатита и серьезной глобальной проблемой здравоохранения".

Команда из Цюриха сотрудничала с французскими учеными и несколькими больницами в Швейцарии, и проведя анализ образцов тканей пациентов, они обнаружили, что инфицированные клетки печени выделяют вирусный белок, который связывается с антителами в крови, образуя иммунные комплексы. Эти комплексы накапливаются в фильтрующих элементах почек — гломерулах, приводя к повреждению, которое может прогрессировать до заболевания почек, известного как гломерулонефрит, что в конечном итоге может привести к почечной недостаточности, если его не лечить.

Это открытие было сделано при обследовании пациента, перенесшего трансплантацию почки, у которого хроническая инфекция гепатита Е осталась недиагностированной. Как подчеркивает профессор Вебер, подобные случаи не являются редкостью в Европе. Исторически считалось, что гепатит Е в основном поражает население Азии, Африки и Центральной Америки. Однако распространенность ВГЕ в Европе, особенно среди людей с ослабленной иммунной системой, возросла. Такая повышенная восприимчивость приводит к постоянным инфекциям, которые могут оставаться незамеченными в течение длительного времени, осложняя лечение и результаты.

Для решения этих диагностических проблем исследовательская группа из УЦ разработала методы обнаружения белков ВГЕ в образцах тканей, что может помочь в выявлении случаев, когда вирус может быть связан с повреждением почек. Это диагностическое достижение может улучшить возможности лечения для многих людей. По словам Вебера, шанс раннего выявления почечных заболеваний, связанных с ВГЕ, означает, что медицинские работники могут вмешаться в ситуацию с помощью противовирусного лечения, чтобы остановить репликацию вируса и, возможно, предотвратить почечную недостаточность.

Гепатит Е проявляется все больше в Европе, где для населения очень важна осведомленность о его потенциальной хронической форме, особенно у пациентов с ослабленным иммунитетом. По последним данным, ежегодно в мире не регистрируется около 1,5 миллиона случаев заражения ВГЕ, что лишь способствует ускоренному распространению и закреплению вируса в нашем организме.

Ранее Фокус писал о том, что ученые приблизились к излечению хронического гепатита В. Хроническим гепатитом В страдают более 300 миллионов человек во всем мире, при этом менее 10% пациентов достигают функционального излечения с помощью существующих методов лечения. VTP-300 может стать ответом на эту смертельную болезнь.

Также Фокус писал о том, что ученые стали на шаг ближе в разработке вакцины от гепатита С. Исследователям впервые удалось разгадать структуру ключевой части вируса.

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