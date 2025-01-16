В Украине может появиться новая обязательная прививка: детали от Минздрава

С 2026 года обязательной для украинцев может стать прививка против вируса папилломы человека (ВПЧ), которую будут делать в 12-13 лет.

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16 января появилась информация об изменениях в Национальный календарь профилактических прививок, которые введут в 2026 году. Среди прочего, планируют сделать обязательным профилактические прививки против вируса папилломы человека. Пока продолжаются общественные обсуждения проекта. Об этом сообщается на официальной странице Министерства здравоохранения в сети "Фейсбук".

Также среди изменений, которые планируют ввести в Министерстве здравоохранения:

переход на инактивированную полиэмилитную вакцину;

изменение схемы вакцинации против вирусного гепатита В;

изменение возраста для вакцинации против БЖЦ (туберкулез) и КПК (корь, паротит, краснуха);

применение комбинированных вакцин.

Самым главным изменением в Национальном календаре профилактических прививок считают именно введение вакцинации против вируса папилломы человека.

"Вакцина защищает от тех типов рака, вызванных онкогенными типами вируса. Введение этой вакцины будет существенно влиять на показатели заболеваемости рака шейки матки, который для Украины является достаточно широкой проблемой", — отметил в эфире "Медиацентра" главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Он также добавил, что это своего рода прорыв для Украины, ведь раньше такая вакцина использовалась исключительно на коммерческой основе. Предлагаемые изменения же позволят сделать ее бесплатной и обязательной.

Прежде всего вакцинация против ВПЧ будет касаться девушек в возрасте от 12 до 13 лет и будет разовой. В то же время девушкам, которые стали жертвами сексуального насилия или имеют ВИЧ, такие вакцины будут рекомендовать вводить как можно скорее, начиная с 9 лет.

Что же касается мальчиков и девочек, которым более 14 лет, то для них прививки против ВПЧ будет рекомендованным.

В сентябре 2024 года Фокус сообщал, что даже одна вакцина против обезьяньей оспы сможет снизить риск заболевания почти на 60%.