Обновлен перечень противопоказаний для профилактических прививок
2019-12-11 12:48:06
Окончательное решение о прививке принимает врач в зависимости от ситуации
Вступили в силу изменения в календарь профилактических прививок и в перечень медицинских противопоказаний. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.
В старом перечне противопоказания часто были недостаточно обоснованными. Новый же перечень соответствует современным международным нормам. В нем:
- даны ответы по многим клинических состояниям, с которыми сталкиваются врачи в повседневной практике;
- введено понятие "предостережение" и врачам первичного звена дано больше возможностей для принятия решений относительно целесообразности вакцинации;
- добавлены ситуации, для которым ранее не было указаний по вакцинации (например, перед и после оперативных вмешательств).
Медицинские противопоказания разделены на абсолютные и на предостережения от вакцинации.
Абсолютные противопоказания - это состояние получателя вакцины, при котором существует четко определенная вероятность возникновения серьезной побочной реакции на ее введение.
Предостережения (вакцинация с предосторожностями) – это ситуации, когда врачу приходится сопоставлять преимущества прививки с рисками.
Например, вакцинация против желтой лихорадки противопоказана беременным, однако если беременная собирается переезжать в опасный регион, рекомендуется сделать прививки от этой болезни.
Окончательное решение о прививке принимает врач в зависимости от ситуации.
Ранее медицинские противопоказания к прививкам каждому лицу определяла комиссия по вопросам прививок, которая сейчас фактически не работает.
Как ранее сообщал Фокус:
- Частные медучреждения и врачи-ФЛП, которые заключили договор с Национальной службой здоровья, будут получать вакцины, закупленные за средства госбюджета. Отдельные вакцины станут доступны и в частных роддомах.
- Исследование с участием более 650 тыс. детей показало, что прививки от кори не связаны с развитием расстройств аутистического спектра.
- Партия из 15 тыс. доз вакцин для профилактики бешенства отправлена в регионы Украины. Всего закуплено 93 тыс. доз.