Аналізи крові відійдуть у минуле: вчені запропонували діагностувати хвороби нирок золотом

Традиційні аналізи використовуються повсюдно в медицині, проте їхня точність залишає бажати кращого. Намагаючись виправити це, команда вчених раптово виявила новий і незвичайний метод збору інформації за допомогою золота.

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Дослідники з Техаського університету в Далласі зробили важливе відкриття в галузі виявлення захворювань нирок за допомогою золотих наночастинок. Вони виявилися неймовірно корисними і порівнянними з аналізами крові в плані отримання інформації про стан нирок, пише Technology Networks.

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У дослідженні, опублікованому в журналі Advanced Materials, вивчається потенціал цих наночастинок як рентгеноконтрастної речовини для більш точного визначення пошкоджень нирок порівняно зі стандартними аналізами крові, такими як вимірювання рівня азоту сечовини в крові (BUN) та креатиніну (Cr). Проведене на мишах, воно передбачає, що візуалізація за допомогою золотих наночастинок може перевершити традиційні тести в деяких випадках, особливо для пацієнтів із порушеною функцією нирок.

Перед введенням ліків лікарі зазвичай покладаються на рівень BUN і Cr для оцінки функції нирок. Однак з появою наномедицини, де наночастинки використовуються для доставки ліків або візуалізації, переміщення цих частинок через нирки набуває вирішального значення. Традиційні біомаркери, такі як BUN і Cr, не завжди відображають, наскільки ефективно наночастинки можуть бути перероблені пошкодженими нирками. Це викликає побоювання з приводу того, що в зараз ці маркери використовуються в лікуванні наномедикаментами.

У своєму експерименті команда UT Dallas використовувала мишей з різним ступенем пошкодження нирок. Вони помітили, що у випадках важкого пошкодження нирок, коли рівні BUN і Cr були значно підвищені, транспортування наночастинок золота через нирки значно сповільнювалося. Це призвело до того, що вони залишалися в нирках довше, ніж очікувалося. Дивно, але у випадках легкого пошкодження нирок, коли рівні BUN і Cr були підвищені, але меншою мірою, збереження наночастинок у нирках не відповідало безпосередньо цим стандартним результатам аналізу крові.

Натомість дослідники виявили, що накопичення наночастинок золота, як видно на рентгенівських знімках, набагато точніше корелює зі ступенем пошкодження нирок. Це відкриття дозволило їм припустити, що візуалізація на основі наночастинок може запропонувати неінвазивний метод оцінювання стану нирок, більш ефективний, ніж традиційні аналізи крові, особливо в ситуаціях, коли BUN і Cr не дають достовірної інформації.

Автор-кореспондент дослідження і доцент UT Dallas, доктор Менгсяо Ю, наголосила на важливості дотримання обережності під час використання передових методів лікування наночастинками у пацієнтів із захворюваннями нирок. Водночас вона наголосила, що ці наночастинки можуть кардинально змінити методи виявлення ушкоджень нирок, зокрема, завдяки своїй здатності накопичуватися в ушкоджених тканинах і забезпечувати більш чітку діагностичну візуалізацію.

Це досягнення може мати далекосяжні наслідки для майбутнього медичної діагностики, особливо в тих випадках, коли традиційні тести не дають достатньої інформації. Раннє виявлення і точніші оцінки можуть поліпшити прогноз для пацієнтів із захворюваннями нирок, даючи змогу вживати більш індивідуальних і своєчасних заходів, вважають автори.

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