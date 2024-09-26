Анализы крови уйдут в прошлое: ученые предложили диагностировать болезни почек золотом

Традиционные анализы используются повсеместно в медицине, однако их точность оставляет желать лучшего. Пытаясь исправить это, команда ученых внезапно обнаружила новый и необычный метод сбора информации с помощью золота.

Related video

Исследователи из Техасского университета в Далласе сделали важное открытие в области обнаружения заболеваний почек с помощью золотых наночастиц. Они оказались невероятно полезными и сравнимыми с анализами крови в плане получения информации о состоянии почек, пишет Technology Networks.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

В исследовании, опубликованном в журнале Advanced Materials, изучается потенциал этих наночастиц в качестве рентгеноконтрастного вещества для более точного определения повреждений почек по сравнению со стандартными анализами крови, такими как измерение уровня азота мочевины в крови (BUN) и креатинина (Cr). Проведенное на мышах, оно предполагает, что визуализация с помощью золотых наночастиц может превзойти традиционные тесты в некоторых случаях, особенно для пациентов с нарушенной функцией почек.

Перед введением лекарств врачи обычно полагаются на уровень BUN и Cr для оценки функции почек. Однако с появлением наномедицины, где наночастицы используются для доставки лекарств или визуализации, перемещение этих частиц через почки приобретает решающее значение. Традиционные биомаркеры, такие как BUN и Cr, не всегда отражают, насколько эффективно наночастицы могут быть переработаны поврежденными почками. Это вызывает опасения по поводу того, что в настоящее время эти маркеры используются в лечении наномедикаментами.

В своем эксперименте команда UT Dallas использовала мышей с разной степенью повреждения почек. Они заметили, что в случаях тяжелого повреждения почек, когда уровни BUN и Cr были значительно повышены, транспортировка наночастиц золота через почки значительно замедлялась. Это привело к тому, что они оставались в почках дольше, чем ожидалось. Удивительно, но в случаях легкого повреждения почек, когда уровни BUN и Cr были повышены, но в меньшей степени, сохранение наночастиц в почках не соответствовало непосредственно этим стандартным результатам анализа крови.

Вместо этого исследователи обнаружили, что накопление наночастиц золота, как видно на рентгеновских снимках, гораздо более точно коррелирует со степенью повреждения почек. Это открытие позволило им предположить, что визуализация на основе наночастиц может предложить неинвазивный метод оценки состояния почек, более эффективный, чем традиционные анализы крови, особенно в ситуациях, когда BUN и Cr не дают достоверной информации.

Автор-корреспондент исследования и доцент UT Dallas, доктор Менгсяо Ю,отметила важность соблюдения осторожности при использовании передовых методов лечения наночастицами у пациентов с заболеваниями почек. В то же время она подчеркнула, что эти наночастицы могут кардинально изменить методы выявления повреждений почек, в частности, благодаря своей способности накапливаться в поврежденных тканях и обеспечивать более четкую диагностическую визуализацию.

Это достижение может иметь далеко идущие последствия для будущего медицинской диагностики, особенно в тех случаях, когда традиционные тесты не дают достаточной информации. Раннее обнаружение и более точные оценки могут улучшить прогноз для пациентов с заболеваниями почек, позволяя принимать более индивидуальные и своевременные меры, считают авторы.

Ранее Фокус писал о том, что ученые разработали анализ, определяющий опасный дефицит редкого гормона. Хотя чрезмерное потребление воды обычно обуславливается различными безвредными факторами и проходит само по себе, некоторые случаи представляют опасность для здоровья без надлежащего лечения.

Также Фокус писал о разработке теста на рак, который можно пройти на дому. Исследователи полагают, что новая технология может диагностировать рак на ранней стадии.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.