Після рекордного стрибка до трьох тисяч доларів за унцію ціни на золото впали. Чому лихоманить ринок золота, що буде далі та як можна скористатися ситуацією, досліджував Фокус.

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Торговельна війна і нинішня геополітика президента США Дональда Трампа посилила попит на такі активи, як банківські метали — так звані тихі гавані для інвесторів. Ще тиждень тому ф'ючерси на золото вперше в історії досягли піку в три тисячі доларів за унцію. А на початку поточного тижня вони впали, повідомляє investing.com. Основними факторами, що впливають на ціни, експерти називають геополітичну нестабільність, митні війни Трампа, послаблення долара. Тим часом в українців золоті зливки викликають лише помірну цікавість. У порівнянні з 2024 роком попит на банківські метали, як предмет інвестицій, знизився на 10-15%. Фокус поговорив з експертами щодо ситуації із золотом в світі та в Україні.

Ціна золота: як змінюється вартість металу

"Вартість золота на азійських торгах вкотре знизилася. Це пов'язано із повідомленням про пом'якшення тарифів президента США Дональда Трампа", — йдеться у матеріалі investing.com.

Вартість золотих зливків стабілізувалася Фото: Flickr

У Bloomberg також кажуть про стабілізацію вартості зливків: 24 березня вони торгувалися близько 3 029 доларів за унцію. Таку ситуацію там пояснюють "більш зваженим" наступним раундом мит, що анонсували на 2 квітня. Як зауважують аналітики fxstreet.com, ціна на золото (XAU/USD) 25 березня намагається розвивати скромне внутрішньоденне зростання, хоча їй вдається триматися вище психологічної позначки в 3000 доларів протягом першої половини європейської сесії у вівторок. "Глобальні настрої щодо ризику залишаються добре підкріпленими сподіваннями на менш руйнівні торгові тарифи США, оптимізмом щодо мирної угоди між Росією та Україною та заходами стимулювання Китаю", — йдеться у матеріалі.

В українців золоті зливки викликають лише помірну цікавість. У порівнянні з 2024 роком попит на банківські метали, як предмет інвестицій, знизився на 10-15%

Опитані Фокусом аналітики зауважують, що золото дорожчає на фоні геополітичних ризиків.

"Котирування на золото на світових ринках досягли нових історичних максимумів. Від початку року ціни на дорогоцінний метал зросли приблизно на 15%, а з березня 2024-го майже на 40%. Тренд на підвищення почався з другої половини 2022-го і є прямим наслідком посилення геополітичних ризиків. Центральні банки країн Азії, і передусім, Китай, намагаються збільшити частку золота у своїх резервах, що відповідно, штовхає ціну золота на світових ринках вгору", — коментує ситуацію Фокусу директор аналітичного департаменту інвестиційної компанії Eavex Capital Дмитро Чурін.

Китай намагається збільшити частку золота у своїх резервах Фото: Xinhua

Окрім цього, Китай на сьогодні є найбільшим тримачем долара із найвищим обсягом американських грошей у своїх валютних резервах, додає економіст, голова Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

"Китай є світовою фабрикою, і від його зовнішньої торгівлі залежить його добробут. Найбільше, що може вдарити по КНР, це мита, про як говорить Трамп. Водночас Китай в даній ситуації виступає одним із стовпів, які тримають світову економіку", — пояснює Олег Пендзин.

В самому ж Китаї впевнені, що витримають у митному протистоянні. Прем'єр-міністр Китаю Лі Цян заявив що його країна не боїться "тарифних шоків", які влаштовують США, передає Bloomberg.

Лідери держав говорять про негативний вплив політики США на світову економіку Фото: https://usm.media/

Тиха гавань для інвестора: куди вкласти гроші, щоб "перечекати жах в світовій економіці"

Якщо в КНР заявляють про стійкість, то лідери інших держав говорять про негативний вплив політики США. Зокрема австралійський казначей Джим Чалмерс назвав "сейсмічним" вплив політики Трампа на світову економіку.

Олег Пендзин погоджується і додає, що сьогоднішні процеси в Сполучених Штатах спричиняють золоту лихоманку в світі.

Міжнародний великий інвестор, в якого є гроші, обирає для себе найменш ризиковані та найбільш гарантовані напрямки прибутку. Облігації, євробонди тощо через ті процеси, що відбуваються в світі, втрачають свою надійність

"Міжнародний великий інвестор, в якого є гроші, обирає для себе найменш ризиковані та найбільш гарантовані напрямки прибутку. Облігації, євробонди тощо через ті процеси, що відбуваються в світі, втрачають свою надійність. Подивіться, що робиться сьогодні у світовій економіці… Її лихоманить! А що відбувається із нормами Світової організації торгівлі (СОТ)? Про неї всі забули. Є купа питань, які лякають інвесторів. Тому вони активно шукають інші спокійні гавані. Однією з них є золото. Із урахуванням того, що обсяг продажу золота на сьогодні більш-менш стабільний, це викликає вищий попит у інвестора, тому метал буде дорожчати. Водночас процеси, які тривають зараз у світі, відображають загальну занепокоєність інвесторів щодо тихих гаваней і перспективи можливостей перечекати той жах, який сьогодні відбувається в світовій економіці", — сказав Пендзин.

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Долар під загрозою. Чому через політику Дональда Трампа зросли ризики для основної світової валюти

Дмитро Чурін погоджується щодо залежності цін від геополітики, проте додає, що інвестиції у золоті зливки є досить екзотичним видом вкладання грошей, адже банки тримають дуже високу комісію з операцій із фізичним золотом. На думку аналітика Eavex Capital, циклічність цін на дорогоцінні метали може призвести до корекції вартості золота в бік зниження на 15%. Тому існує висока ймовірність, що інвестувати у золото потрібно в моменти, коли воно дешевшає, а не на історичному піку його вартості.

"Передбачити дії адміністрації Трампа дуже складно. Поки в інформаційному просторі ходили чутки, що Федеральна резервна система (ФРС) може зробити переоцінку вже існуючих резервів у золоті, але як це вплине на ринок золота, невідомо", — каже Дмитро Чурін.

Проте зрозуміло, що торговельна війна впливає на долар США. Через сповільнення економіки ФРС змушена знижувати процентні ставки, що послаблює долар. Слабший долар робить золото дешевшим для іноземних покупців, що стимулює попит і зростання ціни.

Фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин робить важливий прогноз щодо долі долара.

Торговельна війна впливає на долар США. Через сповільнення економіки ФРС змушена знижувати процентні ставки, що послаблює долар. Слабший долар робить золото дешевшим для іноземних покупців, що стимулює попит і зростання ціни

"Трамп змінив правила гри, почавши розкидатися тарифами: запроваджувати, відміняти, послаблювати. Світ потроху скочується в ризик глобальної рецесії, економічної кризи. Додайте сюди інфляцію, тож капітали йдуть з традиційних майданчиків. фондового ринку і переходять в тихі гавані, якими є золото — актив, що розглядається як безпековий і найбільш стабільний. Проте, якщо криза розпочнеться із США, то першим постраждає долар", — каже Андрій Шевчишин.

Торговельна війна Трампа впливає на долар США

Купувати чи ні: який попит на золоті зливки в Україні та чи варто інвестувати в них

Попри те, що ціна на золото зростає, українців не надто цікавить інвестування в золото. У порівнянні з минулим роком попит на нього впав до 15%. Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий у коментарі Фокусу пов’язав це передусім із малими "запасами" дорогоцінного металу.

"Не у всіх банків достатні "запаси" золота, відтак спред (ціна між купівлею та продажем) може бути досить широким. Тим громадянам, що мають намір придбати золото у зливках, ціна продажу може бути не зовсім вигідною. Якщо говорити про причини такого дефіциту, то головною з них слід назвати дорожчу логістику. До початку повномасштабного вторгнення золото ввозили авіасполученням, наразі змінилися маршрути і види залученого до цього процесу транспорту. Вартість доставлення суттєво зросла. Крім того, на ринку діють певні обмеження: банки можуть продавати лише те золото, що у них є в наявності, або ж ті зливки, які вони придбали у громадян", — пояснив Тарас Лєсовий.

На ринку діють певні обмеження: банки можуть продавати лише те золото, що у них є в наявності, або ж ті зливки, які вони придбали у громадян

Окрім дефіциту золота, наприкінці 2024 року українці шукали інструменти, як вберегти кошти від інфляції, тому скуповували валюту.

За словами експерта, сьогодні начастіше українці інвестують у золоті зливки вагою 50-100 г. Такі зливки популярні у понад 70% клієнтів банку. Вартість золота в зливках коливається в діапазоні 4200-4400 грн за 1 грам.

Чим важчим є зливок, тим дешевша вартість граму. Проте ціна купівлі та продажу банківських зливків сильно відрізняється. Наприклад, 25 березня в ПриватБанку ціна зливка 1 грам, якщо купувати, 5360 грн, а якщо навпаки продавати банку — 3960 грн. Для стограмового зливка ціна викупу банком така ж (в розрахунку на грам), а от для купівлі клієнтом — 4360 грн. Отже, при купівлі зливка вагою 100 грамів потрібно в банку сплатити 436 тис. грн., а от при його продажі у банку клієнт отримає 396 тис. грн.