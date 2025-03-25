После рекордного скачка до трех тысяч долларов за унцию цены на золото упали. Почему лихорадит рынок золота, что будет дальше и как можно воспользоваться ситуацией, исследовал Фокус.

Related video

Торговая война и нынешняя геополитика президента США Дональда Трампа усилила спрос на такие активы, как банковские металлы — так называемые тихие гавани для инвесторов. Еще неделю назад фьючерсы на золото впервые в истории достигли пика в три тысячи долларов за унцию. А в начале текущей недели они упали, сообщает investing.com. Основными факторами, влияющими на цены, эксперты называют геополитическую нестабильность, таможенные войны Трампа, ослабление доллара. Между тем у украинцев золотые слитки вызывают лишь умеренный интерес. По сравнению с 2024 годом спрос на банковские металлы, как предмет инвестиций, снизился на 10-15%. Фокус поговорил с экспертами о ситуации с золотом в мире и в Украине.

Цена золота: как меняется стоимость металла

"Стоимость золота на азиатских торгах в очередной раз снизилась. Это связано с сообщением о смягчении тарифов президента США Дональда Трампа", — говорится в материале investing.com.

Стоимость золотых слитков стабилизировалась Фото: Flickr

В Bloomberg также говорят о стабилизации стоимости слитков: 24 марта они торговались около 3 029 долларов за унцию. Такую ситуацию там объясняют "более взвешенным" следующим раундом пошлин, который анонсировали на 2 апреля. Как отмечают аналитики fxstreet.com, цена на золото (XAU/USD) 25 марта пытается развивать скромный внутридневной рост, хотя ей удается держаться выше психологической отметки в 3000 долларов в течение первой половины европейской сессии во вторник. "Глобальные настроения относительно риска остаются хорошо подкрепленными надеждами на менее разрушительные торговые тарифы США, оптимизмом относительно мирного соглашения между Россией и Украиной и мерами стимулирования Китая", — говорится в материале.

У украинцев золотые слитки вызывают лишь умеренный интерес. По сравнению с 2024 годом спрос на банковские металлы, как предмет инвестиций, снизился на 10-15%

Опрошенные Фокусом аналитики отмечают, что золото дорожает на фоне геополитических рисков.

"Котировки на золото на мировых рынках достигли новых исторических максимумов. С начала года цены на драгметалл выросли примерно на 15%, а с марта 2024-го почти на 40%. Тренд на повышение начался со второй половины 2022-го и является прямым следствием усиления геополитических рисков. Центральные банки стран Азии, и в первую очередь, Китай, пытаются увеличить долю золота в своих резервах, что соответственно, толкает цену золота на мировых рынках вверх", — комментирует ситуацию Фокусу директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин.

Китай пытается увеличить долю золота в своих резервах Фото: Xinhua

Кроме этого, Китай на сегодня является крупнейшим держателем доллара с самым высоким объемом американских денег в своих валютных резервах, добавляет экономист, председатель Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

"Китай является мировой фабрикой, и от его внешней торговли зависит его благосостояние. Самое большое, что может ударить по КНР, это пошлины, о чем говорит Трамп. В то же время Китай в данной ситуации выступает одним из столпов, которые держат мировую экономику", — объясняет Олег Пендзин.

В самом же Китае уверены, что выдержат в таможенном противостоянии. Премьер-министр Китая Ли Цян заявил, что его страна не боится "тарифных шоков", которые устраивают США, передает Bloomberg.

Лидеры государств говорят о негативном влиянии политики США на мировую экономику Фото: https://usm.media/

Тихая гавань для инвестора: куда вложить деньги, чтобы "переждать ужас в мировой экономике"

Если в КНР заявляют об устойчивости, то лидеры других государств говорят о негативном влиянии политики США. В частности австралийский казначей Джим Чалмерс назвал "сейсмическим" влияние политики Трампа на мировую экономику.

Олег Пендзин соглашается и добавляет, что сегодняшние процессы в Соединенных Штатах вызывают золотую лихорадку в мире.

Международный крупный инвестор, у которого есть деньги, выбирает для себя наименее рискованные и наиболее гарантированные направления прибыли. Облигации, евробонды и т.д. из-за тех процессов, происходящих в мире, теряют свою надежность

"Международный крупный инвестор, у которого есть деньги, выбирает для себя наименее рискованные и наиболее гарантированные направления прибыли. Облигации, евробонды и т.д. из-за тех процессов, которые происходят в мире, теряют свою надежность. Посмотрите, что делается сегодня в мировой экономике... Ее лихорадит! А что происходит с нормами Всемирной торговой организации (ВТО)? О ней все забыли. Есть куча вопросов, которые пугают инвесторов. Поэтому они активно ищут другие спокойные гавани. Одной из них является золото. С учетом того, что объем продаж золота на сегодня более-менее стабилен, это вызывает более высокий спрос у инвестора, поэтому металл будет дорожать. В то же время процессы, которые происходят сейчас в мире, отражают общую озабоченность инвесторов относительно тихих гаваней и перспективы возможностей переждать тот ужас, который сегодня происходит в мировой экономике", — сказал Пендзин.

Важно

Доллар под угрозой. Почему из-за политики Дональда Трампа выросли риски для основной мировой валюты

Дмитрий Чурин соглашается относительно зависимости цен от геополитики, однако добавляет, что инвестиции в золотые слитки являются достаточно экзотическим видом вложения денег, ведь банки держат очень высокую комиссию по операциям с физическим золотом. По мнению аналитика Eavex Capital, цикличность цен на драгоценные металлы может привести к коррекции стоимости золота в сторону снижения на 15%. Поэтому существует высокая вероятность, что инвестировать в золото нужно в моменты, когда оно дешевеет, а не на историческом пике его стоимости.

"Предсказать действия администрации Трампа очень сложно. Пока в информационном пространстве ходили слухи, что Федеральная резервная система (ФРС) может сделать переоценку уже существующих резервов в золоте, но как это повлияет на рынок золота, неизвестно", — говорит Дмитрий Чурин.

Однако понятно, что торговая война влияет на доллар США. Из-за замедления экономики ФРС вынуждена снижать процентные ставки, что ослабляет доллар. Более слабый доллар делает золото дешевле для иностранных покупателей, что стимулирует спрос и рост цены.

Финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин делает важный прогноз относительно судьбы доллара.

Торговая война влияет на доллар США. Из-за замедления экономики ФРС вынуждена снижать процентные ставки, что ослабляет доллар. Более слабый доллар делает золото дешевле для иностранных покупателей, что стимулирует спрос и рост цены

"Трамп изменил правила игры, начав разбрасываться тарифами: вводить, отменять, ослаблять. Мир понемногу скатывается в риск глобальной рецессии, экономического кризиса. Добавьте сюда инфляцию, поэтому капиталы уходят с традиционных площадок фондового рынка и переходят в тихие гавани, которыми является золото — актив, рассматриваемый как безопасный и наиболее стабильный. Однако, если кризис начнется с США, то первым пострадает доллар", — говорит Андрей Шевчишин.

Торговая война Трампа влияет на доллар США

Покупать или нет: какой спрос на золотые слитки в Украине и стоит ли инвестировать в них

Несмотря на то, что цена на золото растет, украинцев не слишком интересует инвестирование в золото. По сравнению с прошлым годом спрос на него упал до 15%. Начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой в комментарии Фокусу связал это прежде всего с малыми "запасами" драгоценного металла.

"Не у всех банков достаточные "запасы" золота, поэтому спред (цена между покупкой и продажей) может быть достаточно широким. Тем гражданам, которые намерены приобрести золото в слитках, цена продажи может быть не совсем выгодной. Если говорить о причинах такого дефицита, то главной из них следует назвать более дорогую логистику. До начала полномасштабного вторжения золото ввозили авиасообщением, сейчас изменились маршруты и виды задействованного в этом процессе транспорта. Стоимость доставки существенно возросла. Кроме того, на рынке действуют определенные ограничения: банки могут продавать только то золото, которое у них есть в наличии, или же те слитки, которые они приобрели у граждан", — пояснил Тарас Лесовой.

На рынке действуют определенные ограничения: банки могут продавать только то золото, что у них есть в наличии, или же те слитки, которые они приобрели у граждан

Кроме дефицита золота, в конце 2024 года украинцы искали инструменты, как уберечь средства от инфляции, поэтому скупали валюту.

По словам эксперта, сегодня чаще всего украинцы инвестируют в золотые слитки весом 50-100 г. Такие слитки популярны у более 70% клиентов банка. Стоимость золота в слитках колеблется в диапазоне 4200-4400 грн за 1 грамм.

Чем тяжелее слиток, тем дешевле стоимость грамма. Однако цена покупки и продажи банковских слитков сильно отличается. Например, 25 марта в ПриватБанке цена слитка 1 грамм, если покупать, 5360 грн, а если наоборот продавать банку — 3960 грн. Для стограммового слитка цена выкупа банком такая же (в расчете на грамм), а вот для покупки клиентом — 4360 грн. Следовательно, при покупке слитка весом 100 граммов нужно в банке уплатить 436 тыс. грн., а вот при его продаже в банке клиент получит 396 тыс. грн.