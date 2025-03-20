Мировой финансовый кризис от Трампа: к чему может привести нынешняя экономическая политика США

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Если в понимание смысла и содержания внешней и внутренней политики нынешней администрации США подставить такой термин, как "оптимизация расходов", то она из "непонятной" и "хаотичной" сразу становится вполне "понятной" и "упорядоченной".

Очевидно, США сейчас достаточно активно "сбрасывают балласт", или то, что за таковой считают.

Другое дело, что оценка вещей на предмет "балласта" у них довольно спорная. Довольно часто в этом вопросе американцы рискуют "вместе с грязной водой выплеснуть и ребенка".

Однако меня совсем не удивит, если нынешняя команда кризис-менеджеров в виде американских изоляционистов со временем уступит свое место другим людям. Конечно, это будет не сегодня и не завтра; сначала, очевидно, будет мировой финансово-экономический кризис. Вполне возможно, что глобального масштаба.

В этом смысле американские элиты явно не питают никаких иллюзий и сознательно к ней едут. Однако этот период объективно не может быть слишком долгим, хотя бы в силу того, что мир сегодня, из-за перехода к новому технологическому укладу, УЖЕ стал глобальным. Начиная с распределения промышленно-технологических цепочек между странами и даже континентами, заканчивая скоростью и объемами распространения информации.

Долго "изолироваться" и "оптимизировать свои собственные расходы" у США просто технически не получится. Рано или поздно придется от исключительно проблем, образно говоря, "техасских фермеров" снова вернуться к мировому рынку и глобальному распределению производства. И соответственно — к активной роли в мировой (глобальной) политике, которая является СЛЕДСТВИЕМ и ПОСЛЕДСТВИЕМ именно производственных отношений, в первую очередь, в самих США.

"Кардиограмма" доллара не говорит о его хорошем состоянии Фото: Getty Images

Но в этом смысле всегда стоит помнить, что все будет происходить ЗНАЧИТЕЛЬНО БЫСТРЕЕ, чем в предыдущие периоды мировых экономических кризисов. Раньше, чтобы информация с одного континента попала на другой и, соответственно, как-то повлияла на ту или иную группу стран или отдельную страну, нужны были месяцы, потом недели, далее — дни. Сейчас это занимает считанные секунды, ну пусть даже минуты.

Решения, принятые где-то в Вашингтоне, Лондоне, Берлине, Пекине или Токио, становятся известными почти всему миру уже через несколько минут. Из-за этого резко сокращается время "реакции" одних мировых игроков на действия и решения других. Соответственно, все процессы в мировой политике, экономике и финансах резко ускоряются.

Развязать войну (и тут же ее проиграть, или выиграть), ввести или снять торговые пошлины (и тут же ощутить последствия этого), даже повлиять на состояние фондовых рынков или уровень добычи нефти, газа (других полезных ископаемых) или осуществить какую-то другую вещь глобального уровня — сегодня может занять всего несколько суток, а то и вообще — сутки. Раньше на это уходили годы или даже десятилетия.

Пока Америка занялась тем, что, образно говоря, пытается "свести дебит с кредитом" на собственных счетах и в первую очередь путем "ужимания своих расходов". Пусть даже путем, внешне похожим на некое цунами. Но самое "интересное" наступит тогда, когда она закончит это делать, и продлится этот период не так долго, как некоторым кажется.

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