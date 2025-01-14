"Живе з третім серцем": в Україні вперше провели унікальну операцію з ретрансплантації (відео)

Чоловікові сім років тому вже робили трансплантацію у Мінську, але серце почало відмовляти.

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В Інституті серця Міністерства охорони здоров'я України провели першу в Україні ретрансплантацію серця. Про це повідомила пресслужба медичного закладу.

"В Інститут серця МОЗ України відбулася унікальна операція — 30-річному Петру провели першу в Україні ретрансплантацію серця", — йдеться у повідомленні.

В Інституті серця підкреслили, що це вже третє серце для чоловіка.

"Сім років тому перша трансплантація була проведена в Мінську, але з часом серце почало відмовляти", — зазначили в медзакладі.

Операцію успішно провела команда лікарів Інституту серця.

"Чоловік живе вже з третім серцем… Ми зробили першу в Україні ретрансплантацію і поки що стан пацієнта задовільний", — наголосив кардіохірург Борис Тодуров.

Також у медзакладі подякували родині донора, зазначивши, що ще одна людина отримала шанс на повноцінне життя.

Нагадаємо, у липні 2023 в Україні вперше пересадили серце дитині.

Фокус також писав про те, що у Львові лікарі провели унікальну операцію з пересадки органів від мертвого донора.