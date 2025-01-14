"Живет с третьим сердцем": в Украине впервые провели уникальную операцию по ретрансплантации (видео)

Мужчине семь лет назад уже делали трансплантацию в Минске, но сердце начало отказывать.

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В Институте сердца Министерства здравоохранения Украины провели первую в Украине ретрансплантацию сердца. Об этом сообщила пресс-служба медицинского учреждения.

"В Институт сердца МЗ Украины состоялась уникальная операция — 30-летнему Петру провели первую в Украине ретрансплантацию сердца", — говорится в сообщении.

В Институте сердца подчеркнули, что это уже третье сердце для мужчины.

"Семь лет назад первая трансплантация была проведена в Минске, но со временем сердце начало отказывать", — отметили в медучреждении.

Операцию успешно провела команда врачей Института сердца.

"Мужчина живет уже с третьим сердцем... Мы сделали первую в Украине ретрансплантацию и пока состояние пациента удовлетворительное", — отметил кардиохирург Борис Тодуров.

Также в медучреждении поблагодарили семью донора, отметив, что еще один человек получил шанс на полноценную жизнь.

Напомним, в июле 2023 года в Украине впервые пересадили сердце ребенку.

Фокус также писал о том, что во Львове врачи провели уникальную операцию по пересадке органов от мертвого донора.