"Живет с третьим сердцем": в Украине впервые провели уникальную операцию по ретрансплантации (видео)
Мужчине семь лет назад уже делали трансплантацию в Минске, но сердце начало отказывать.
В Институте сердца Министерства здравоохранения Украины провели первую в Украине ретрансплантацию сердца. Об этом сообщила пресс-служба медицинского учреждения.
"В Институт сердца МЗ Украины состоялась уникальная операция — 30-летнему Петру провели первую в Украине ретрансплантацию сердца", — говорится в сообщении.
В Институте сердца подчеркнули, что это уже третье сердце для мужчины.
"Семь лет назад первая трансплантация была проведена в Минске, но со временем сердце начало отказывать", — отметили в медучреждении.
Операцию успешно провела команда врачей Института сердца.
"Мужчина живет уже с третьим сердцем... Мы сделали первую в Украине ретрансплантацию и пока состояние пациента удовлетворительное", — отметил кардиохирург Борис Тодуров.
Также в медучреждении поблагодарили семью донора, отметив, что еще один человек получил шанс на полноценную жизнь.
Напомним, в июле 2023 года в Украине впервые пересадили сердце ребенку.
Фокус также писал о том, что во Львове врачи провели уникальную операцию по пересадке органов от мертвого донора.