Смертельне мовчання: вчені виявили серйозну загрозу для підлітків, які спілкуються онлайн

Спілкування в режимі онлайн дедалі частіше стає основним способом зв'язку для мільйонів підлітків. Однак нещодавно вчені з'ясували, що певна поведінка під час такого спілкування може призвести до небезпечних для життя ускладнень і пошкодити їхню психіку.

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Дослідження, проведене в Китаї, виявило тривожний зв'язок між ігноруванням або різким обривом стосунків і несамогубним самоушкодженням (NSSI) серед підлітків. Це явище, що часто трапляється в сучасній соціальній взаємодії онлайн, також відоме як "гоустінг", має на увазі, що хтось припиняє спілкування без будь-яких пояснень. Хоча такий підхід може допомогти людині, яка ініціювала розрив зв'язку, уникнути конфронтації, він може залишити адресата розгубленим, скривдженим і емоційно пригніченим, пише PsyPost.

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Для підлітків, які переживають критичний період емоційного та соціального розвитку, така форма відкидання може мати далекосяжні психологічні наслідки. Дослідження, проведене під керівництвом Цзяхуей Дінь, М'яо Чао, доктора психології факультету психології, та її колег і опубліковане в журналі Death Studies, було присвячене тому, як раптове відгороджування від оточуючих впливає на соціальну поведінку підлітків та їхнє психічне здоров'я, зокрема, на соціальну замкнутість і депресію.

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Підлітковий вік характеризується значною емоційною чутливістю, а ділянки мозку, що відповідають за регулювання складних емоцій, як-от префронтальна кора, все ще перебувають у стадії дозрівання. Ці фактори роблять молодих людей особливо вразливими до емоційного стресу. Дослідники припустили, що часті випадки ігнорування або відкидання посилюють соціальне уникання, посилюють депресивні симптоми та підвищують ризик самоушкоджувальної поведінки. На жаль, підлітки часто вдаються до самоушкодження — порізів, подряпин або опіків, як до способу впоратися з емоціями, що переповнюють їх.

Щоб вивчити цю динаміку, дослідники опитали 887 учнів середньої школи в Китаї віком 16-17 років, серед яких 65% учасників були жіночої статі. Під час дослідження було зібрано інформацію про те, як часто за останні шість місяців їх ігнорували або зв'язок із ними обривали інші люди, а також про те, чи займалися вони самоушкоджувальною поведінкою. Крім того, за допомогою стандартних шкал оцінювали рівень соціальної замкнутості та депресії учасників.

Результати показали, що підлітки, які часто стикаються з таким видом відкидання, частіше виявляють депресивні симптоми, відмовляються від соціальних взаємодій і займаються самоушкодженням. Статистичний аналіз підтвердив модель, яка припускає, що соціальне уникнення і депресія діють як посередники, створюючи ланцюгову реакцію, яка пов'язує соціальне відторгнення з самоушкоджувальною поведінкою.

Хоча дослідження дає цінні відомості, дослідники попереджають, що їхні висновки мають радше кореляційний, ніж причинний характер. Це означає, що залишається незрозумілим, чи призводить ігнорування безпосередньо до депресії та самоушкоджень, чи підлітки з уже наявними проблемами психічного здоров'я частіше стикаються з відкиданням. Однак отримані дані підкреслюють необхідність глибшого розуміння того, як соціальне відкидання, особливо в підлітковому віці, може посилити психологічний дистрес і призвести до появи згубних механізмів його подолання.

Підлітки особливо чутливі до відкидання з боку однолітків, і соціальна ізоляція є значним чинником, що сприяє погіршенню психічного здоров'я на цьому етапі розвитку. За даними Національного інституту психічного здоров'я, близько 17% підлітків у США щорічно переживають серйозні депресивні епізоди, і така соціальна динаміка, як відкидання, відіграє в цьому ключову роль.

Крім того, за глобальними оцінками, 17-25% підлітків займаються самоушкодженням, що робить цю проблему широко розповсюдженою і такою, що потребує термінового та раннього втручання. Батьки, освітяни та фахівці з психічного здоров'я можуть використовувати ці дані, щоб краще підтримувати підлітків, створюючи середовище, яке зменшує соціальну ізоляцію і допомагає молодим людям розвивати здоровіші способи подолання знедоленості, вважають автори.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.