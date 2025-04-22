Самогубства курсантів: булінг та офіцери можуть бути причиною інцидентів у академії ДПСУ, — соцмережі

У Національній академії прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького протягом останніх двох років сталось мінімум чотири спроби самогубства серед курсантів, з них два — протягом трьох днів квітня 2025 року. У мережі розповіли про надто високі та несправедливі дії офіцерів, які не зважали на стан молодих людей.

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Про ситуацію, яка могла призвести до самогубства курсантів академії ДПСУ, доброволець 24-й ОМБр ЗСУ Станіслав Бунятов із позивним "Осман" написав у Telegram-каналі "Говорять снайпер".

Допис Бунятова з'явився 22 квітня, на наступний день після повідомлень медіа про друге самогубство. Згідно з даними військового, протягом двох років у академії ДПСУ сталось ще два схожі інциденти. У 2023 році — суїцид ще одного курсанта, у 2024 — спроба суїциду курсантки, яка порізала вени, написав офіцер. Також він пояснив, чому позбавив себе життя перший хлопець, 2004 року народження. Зі слів "Османа", курсант потерпав від "терору" офіцерів і намагався піти з академії та перевестись у бойовий підрозділ. Начальники, які керують життям курсантів, забороняли відгули, виписували несправедливі догани та чинили інші "психологічні впливи", ідеться у дописі. Про причини вчинку другого курсанта, хлопця 2006 року народження, Бунятов інформації не має.

У дописі вказується, що, ймовірно, й інші курсанти потерпали від аналогічних проблем від офіцерів академії.

"Від курсантів йдуть регулярні скарги на підхід до їх "виховання", "затяги", надмірні покарання за незначні проступки (криво начеплений шеврон, тощо), догани за недосконале знання обовʼязків (слово в слово), зняття з нарядів, тощо", — написав Бунятов.

Самогубство курсантів - Бунятов по двох студентів академії ДПСУ Фото: скриншот

Також військовий пояснив, що його турбує ситуація, оскільки тилові офіцери "гублять" нових бійців Сил оборони. Бунятов запропонував проглянути інші повідомлення з каналу "Slon FM", присвяченому життю українських курсантів та офіцерів. На думку військового, у каналі розміщено реальні скарги людей, які потерпають від ситуації у навчальному закладі.

Самогубство курсантів - Бунятов про проблеми у академії ДПСУ Фото: скриншот

На порталі академії ДПСУ та в акаунтах у соцмережах навчального закладу ні словом не згадуються курсанти, які померли під час навчання.

Самогубство курсантів — деталі

У каналі, про який згадав Бунятов, дійсно опублікували скарги курсантів, які отримали через анонімний Telegram-бот. Зокрема, надійшли повідомлення про систематичне "цькування особового складу та булінг". Крім того, вказується, що офіцери позбавили вихідних побратимів курсантів, які скоїли самогубство. Анонімні джерела також розповіли, що у навчальний заклад приїхала комісія, яка провела опитування про ситуацію, але не ясно, чи надійдуть правдиві відповіді через контроль начальства. Серед скарг згадуються прізвища двох офіцерів академії, які, як підозрюється, "виписували недоліки за пересування сходами не в ногу" та вимірювали "на скільки відхилилась табличка з описом майна". Анонімні автори каналу описали умови, в яких перебувають курсанти. Вказується, що у них відбирають телефони, призначають несправедливі наряди, чинять тиск. Зазначимо, інформація потребує уточнення.

Самогубство курсантів - що кажуть у соцмережах про навчання в академії ДПСУ Фото: скриншот

Фокус писав про інциденти, які стались в академії ДПСУ. Перший інцидент стався 17 квітня. На порталі Visti.ua повідомили, що в туалеті навчального закладу виявили тіло студента з вогнепальними пораненнями голови. У академії повідомили, що на місце подій викликали лікарів, які не змогли нічого вдіяти. Також керівництво висловило співчуття родині та запевнило, що курсант гарно вчився.

Другий інцидент стався 19 квітня, повідомила речниця Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко. Як з'ясувалось, тіло другого курсанта академії ДПСУ виявили на ділянці служби у Чернігівській області. Щодо події правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК — підозра на доведення до самогубства.

Нагадуємо, 17 квітня поліція Хмельницької області відреагувала на інцидент у Хмельницькій національній академії ДПСУ.